Sete alimentos que ajudam a refrescar no calor

Melancia - Editoria: Vida Crédito: Divulgação - GZ

Debaixo de um sol de rachar, bate uma fominha. Você logo pensa numa... feijoada? Provavelmente não. Quando faz calor, todo mundo quer é se refrescar. E a comida pode ajudar nessa tarefa.

Montamos uma lista de alimentos que funcionam como um verdadeiro elixir nos dias mais quentes. Por serem ricos em água, eles hidratam, diminuem o inchaço e dão aquela sensação gostosa de frescor.

“Nesta época do ano, que é tão quente, a gente tem mais vontade de comidas leves no lugar das mais gordurosas, pesadas”, diz a nutricionista Rayanne Pimentel.

Ela explica que nos dias quentes transpiramos mais, como um mecanismo do corpo para regularmos a temperatura interna. “E no suor, perdemos vitaminas e sais minerais, que precisamos repor. Sentir sede já é um sinal de desidratação”, observa.

Geladinho

Rayanne Pimentel bebe uma água de coco geladinha: frescor para dias quentes e sais minerais repostos Crédito: Fernando Madeira

Por isso, tudo o que for hidratante e geladinho vai dar essa sensação de frescor, segundo Rayanne.

A água de coco tem destaque no ranking de alimentos ideais para serem consumidos no verão. “Ela é rica em eletrólitos (minerais), que vão ajudar a repor as perdas no calor”.

As frutas, claro, são muito bem-vindas. Então, pode abusar de abacaxi, melão, melancia, que são compostas basicamente de água. Coloque-as na geladeira para garantir que fiquem numa temperatura refrescante. Pode usar em sucos e outras preparações.

Há também folhas e vegetais que cumprem bem essa função. A hortelã, de acordo com Rayanne, tem o sabor fresco e pode ser usada de várias formas.

“A hortelã pode ser adicionada ao suco. Tem ainda o chá de hortelã, que é bastante diurético. E uma dica é colocar na água, principalmente para quem tem dificuldade em beber água. Dá um sabor e melhora a aceitação”, indica a nutricionista.





PARA ABUSAR DELES

Melancia: Tem 92% de água em sua composição, por isso é pouco calórica. E tem vitaminas C, B1, B2, potássio, cálcio, entre outros nutrientes.

Abacaxi: É rico em vitamina A, ajudando na digestão e funcionando como antioxidante.

Pepino: 95% desse vegetal são compostos por água. É rico em fibra e vitamina C

Água de coco: Rica em sais minerais, como potássio, cálcio, magnésio, zinco e ferro, é uma ótima opção para se hidratar. Mas 200 ml têm 40 calorias em média. Então, não abuse.

Hortelã: Essa folha é refrescante por si só. Use-a nos sucos, chás, saladas ou para dar sabor à água

Pimentão: Tem água em 93% de sua composição, rico em vitaminas e sais minerais, pode ser comido cru ou em sanduíches e saladas