Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Revista AG
  • Vida
  • Secretaria Municipal de Saúde confirma aumento de casos de hepatite A no Morro do Vidigal
Hepatite A

Secretaria Municipal de Saúde confirma aumento de casos de hepatite A no Morro do Vidigal

Venda de gelo por fábricas instaladas na comunidade também preocupa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 10:40

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 10:40

Anitta lança novo clipe gravado no Morro do Vidigal Crédito: Reprodução
Os moradores do morro do Vidigal, na Zona Sul, estão convivendo com um aumento de casos de hepatite A. De acordo com informações que estão circulando nas redes sociais, foram 80 casos em 45 dias, 11 somente nos últimos 3 dias. Ainda chama a atenção sobre duas fábricas de gelo que existem na comunidade, cujo produto é muito usado por funcionários dos quiosques e pelos vendedores ambulantes na praia, muitos deles moradores do Vidigal. Além de fornecedores de galão de água que, segundo a denúncia, abastecem com água da torneira.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o aumento de casos e disse que são "90 notificados, sendo 75 deles confirmados. O restante está sendo estudado para ver se se trata da doença. A SMS afirmou que já adotou medidas iniciais de prevenção, controle e assistência, a partir da identificação do aumento no número de casos de hepatite A no Vidigal, na Zona Sul. As visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde fazem parte da rotina e ocorrem independentemente do aumento no número de casos de hepatite A.
A SMS informou também que entre as ações das medidas iniciais de prevenção, está a coleta da água em oito pontos da comunidade para avaliação de qualidade e identificação da fonte de contaminação. A análise da água está sendo realizada em laboratórios de referência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Vigilância Sanitária Municipal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados