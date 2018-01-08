Secretaria Municipal de Saúde confirma aumento de casos de hepatite A no Morro do Vidigal

Anitta lança novo clipe gravado no Morro do Vidigal Crédito: Reprodução

Os moradores do morro do Vidigal, na Zona Sul, estão convivendo com um aumento de casos de hepatite A. De acordo com informações que estão circulando nas redes sociais, foram 80 casos em 45 dias, 11 somente nos últimos 3 dias. Ainda chama a atenção sobre duas fábricas de gelo que existem na comunidade, cujo produto é muito usado por funcionários dos quiosques e pelos vendedores ambulantes na praia, muitos deles moradores do Vidigal. Além de fornecedores de galão de água que, segundo a denúncia, abastecem com água da torneira.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o aumento de casos e disse que são "90 notificados, sendo 75 deles confirmados. O restante está sendo estudado para ver se se trata da doença. A SMS afirmou que já adotou medidas iniciais de prevenção, controle e assistência, a partir da identificação do aumento no número de casos de hepatite A no Vidigal, na Zona Sul. As visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde fazem parte da rotina e ocorrem independentemente do aumento no número de casos de hepatite A.