Saiba mais sobre a nova aposta usada para tratamento do melasma

O ativo não é recente, mas voltou à cena e tem conquistado especialistas

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:04 - Atualizado há 6 anos

Silimarina é a nova aposta para tratar o melasma Crédito: Unsplash @sarahfaithcomeau

O melasma - hiperpigmentação de pele que não tem cura - está atingindo cada vez mais brasileiros, e o tratamento ainda é um desafio para especialistas. Porém, apesar de desafiador, é possível tratar, mas o mais importante ainda é a prevenção.

Segundo a plataforma Beauty Tudo, de Marie Claire, tem se falado muito ultimamente na silimarina, um composto extraído de uma planta chamada Cardo do Leite e que foi apresentado pela primeira vez para o tratamento de melasma em 2012, em um estudo publicado no Journal BMC Dermatology.

Ainda de acordo com a publicação, o ativo voltou à tona porque, recentemente, foi publicado mais um estudo científico, comparando o uso da substância em creme com a ação da hidroquinona. A silimarina foi usada em concentrações de 0.7 a 1.4% versus hidroquinona a 4% -- e os resultados de clareamento foram semelhantes. “O bacana disso tudo é que a silimarina tem se mostrado uma ótima alternativa à hidroquinona, que possui todos os efeitos colaterais que conhecemos e lutamos contra, como eritema, vermelhidão, dermatite alérgica, fotossensível”, explica Joyce Rodrigues, farmacêutica bioquímica, pós-graduada e com MBA em cosmetologia.

“Verificou-se, ainda, que a silibinina, o principal componente da silimarina, possui propriedades antioxidantes e, assim, diminui os radicais livres e o stress oxidativo gerados pela radiação solar”, acrescentou a dra. Fernanda Chauvin, especialistas em Dermocosméticos. E, como se sabe, estes são fatores que disparam o gatilho para a produção excessiva de melanina, provocando o melasma. Em uma entrevista, a dermatologista Claudia Marçal reforçou que a substância, dependendo da dose, ajuda e impedir essa aceleração na produção da melanina.

PREVENÇÃO É O ESSENCIAL

No caso do melasma, não adianta apenas tratar. É preciso investir na prevenção. E isso é conseguido por meio de produtos com FPS. Ou seja, o primeiro passo para evitar as manchas ou interromper a piora do quadro é bloquear a ação dos raios UV e da luz visível (a irradiada por computador, celular, lâmpadas...), um dos principais responsáveis pelo aparecimento do melasma.

