Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Organização

Saiba como simplificar sua vida digital

Sem tempo para ler e responder mensagens? Veja como se organizar

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 19:46
Bagunça digital causa estresse Crédito: Pixabay
Celular, tablet, computador, várias redes sociais para acompanhar, e-mails para ler e responder... É possível administrar tanta informação, lidando com todas essas tecnologias, sem se perder e, mais importante, sem se estressar?
Quando os setores da nossa vida digital estão consumindo mais tempo e mais energia do que desejamos é hora de organizar. A bagunça digital é o que causa o estresse. É claro que, processar seus e-mails e manter seu computador organizado é importante. Mas para administrar tecnologias sem se perder é importante também fazer uma análise dos seus hábitos digitais, diz Gabriela Brasil, referência em organização digital.
SOBRECARGA
Segundo ela, ter um bom relacionamento com a tecnologia depende muito da forma que escolhemos utilizar nossos dispositivos e qual é o nosso propósito quando estamos online: Diminuindo e organizando as informações, montando um sistema de processamento de mensagens e atividades e mudando aos poucos pequenos hábitos digitais, já é possível utilizar tecnologia com menos sobrecarga e mais direcionamento.
O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito útil, mas pode enlouquecer qualquer um. A todo momento que se entra na rede há informações novas. Se você abrir o WhatsApp sempre que uma nova mensagem chegar, não vai fazer outra coisa senão isso. O risco de ver e não responder também aumenta quando você não delimita tempo para checar apropriadamente suas mensagens, pois algo pode passar batido, comenta Gabriela.
Entre as dicas para manter tudo em ordem é fazer uma limpeza digital. Destralhe seu computador, elimine aplicativos que não esteja usando, limpe sua caixa de e-mails, descadastre-se de newsletters, deixe de seguir o que não faz mais sentido. Limpe e abra espaço, sugere a especialista.
APLICATIVOS
Especialista em tecnologia e autor da coluna Conexão Digital, em A GAZETA, Gilberto Sudré diz que a ajuda pode vir da própria tecnologia, por meio de aplicativos que têm a função de organizar nossa vida online.
Tem aplicativo que permite que você crie, armazene, classifique e controle informações que ficam armazenadas na nuvem e sincronizadas entre todos os seus aparelhos, indica.
CONFIRA AS DICAS DOS ESPECIALISTAS
Uma tarefa de cada vez
Busque trabalhar no modo única tarefa ao invés de multitarefas. Faça uma tarefa de cada vez e remova várias abas abertas. Ficar alternando é mais cansativo e trabalhoso
Seus e-mails
Não deixe sua caixa de mensagens controlar o seu tempo. Organize os e-mails por pastas que levem à próxima ação, como cobrar retorno ou responder hoje. Use o aplicativo Unroll.me para se descadastrar de newsletters que você não tem mais interesse em receber
Tempo
Tenha um tempo de processamento de mensagens, ou seja um intervalo onde se lê e decide o que se quer fazer diante de determinada informação
Faça um index inteligente
Organize suas fotos por eventos e por ordem de tempo. O nome da pasta com as fotos da viagem para San Francisco pode ser 2015_San Francisco. Assim, quando você for buscar por 2015, aparecerá tudo relacionado a este ano. Outra opção é sicronizar o celular na nuvem e manter tudo online, pelo Dropbox, iCloud ou Google Foto
Faça uma limpeza digital
Destralhe seu computador, elimine aplicativos que não esteja usando, limpe sua caixa de emails. Limpe e abra espaço
Redes sociais
Limpe seus perfis. Reveja contatos e as páginas que você segue. Delete, descurta, bloqueie jogos e aplicativos
Estabeleça limites
Estipule o tempo que precisa para realizar suas atividades digitais e ao estar nestes períodos dê o seu máximo, mergulhando nas atividades. Colocar limites é bom porque dá uma motivação para conclusão
WhatsApp em ordem
Use o recurso de marcar as mensagens favoritas. Avalie se precisa receber notificações na tela bloqueada. Conversas importantes podem ser enviadas para o seu e-mail. Desative o download automático de arquivos
Desapegue
Deixe ir. Não se preocupe se não está por dentro de tudo no Instagram, no Twitter. Desligue o celular, desapegue-se do que não acrescenta valor na sua vida digital.
Agenda
Crie uma conta no Gmail. Ali estarão contatos, sua agenda de compromissos e até alguns arquivos no Google Drive. Todos associados à sua conta de e-mail. As informações serão sincronizadas em todos os dispositivos, como smartphone, tablet e computador
Anote
Para as anotações, links, armazenamento de documentos e até controle de alguns projetos, a sugestão é o App Evernote. Nele, você cria, armazena, classifica e controla informações que ficam armazenadas na nuvem e também sincronizadas entre todos os seus aparelhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados