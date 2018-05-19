Saiba como simplificar sua vida digital

Bagunça digital causa estresse Crédito: Pixabay

Celular, tablet, computador, várias redes sociais para acompanhar, e-mails para ler e responder... É possível administrar tanta informação, lidando com todas essas tecnologias, sem se perder e, mais importante, sem se estressar?

Quando os setores da nossa vida digital estão consumindo mais tempo e mais energia do que desejamos é hora de organizar. A bagunça digital é o que causa o estresse. É claro que, processar seus e-mails e manter seu computador organizado é importante. Mas para administrar tecnologias sem se perder é importante também fazer uma análise dos seus hábitos digitais, diz Gabriela Brasil, referência em organização digital.

SOBRECARGA

Segundo ela, ter um bom relacionamento com a tecnologia depende muito da forma que escolhemos utilizar nossos dispositivos e qual é o nosso propósito quando estamos online: Diminuindo e organizando as informações, montando um sistema de processamento de mensagens e atividades e mudando aos poucos pequenos hábitos digitais, já é possível utilizar tecnologia com menos sobrecarga e mais direcionamento.

O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito útil, mas pode enlouquecer qualquer um. A todo momento que se entra na rede há informações novas. Se você abrir o WhatsApp sempre que uma nova mensagem chegar, não vai fazer outra coisa senão isso. O risco de ver e não responder também aumenta quando você não delimita tempo para checar apropriadamente suas mensagens, pois algo pode passar batido, comenta Gabriela.

Entre as dicas para manter tudo em ordem é fazer uma limpeza digital. Destralhe seu computador, elimine aplicativos que não esteja usando, limpe sua caixa de e-mails, descadastre-se de newsletters, deixe de seguir o que não faz mais sentido. Limpe e abra espaço, sugere a especialista.

APLICATIVOS

Especialista em tecnologia e autor da coluna Conexão Digital, em A GAZETA, Gilberto Sudré diz que a ajuda pode vir da própria tecnologia, por meio de aplicativos que têm a função de organizar nossa vida online.

Tem aplicativo que permite que você crie, armazene, classifique e controle informações que ficam armazenadas na nuvem e sincronizadas entre todos os seus aparelhos, indica.

CONFIRA AS DICAS DOS ESPECIALISTAS

Uma tarefa de cada vez

Busque trabalhar no modo única tarefa ao invés de multitarefas. Faça uma tarefa de cada vez e remova várias abas abertas. Ficar alternando é mais cansativo e trabalhoso

Seus e-mails

Não deixe sua caixa de mensagens controlar o seu tempo. Organize os e-mails por pastas que levem à próxima ação, como cobrar retorno ou responder hoje. Use o aplicativo Unroll.me para se descadastrar de newsletters que você não tem mais interesse em receber

Tempo

Tenha um tempo de processamento de mensagens, ou seja um intervalo onde se lê e decide o que se quer fazer diante de determinada informação

Faça um index inteligente

Organize suas fotos por eventos e por ordem de tempo. O nome da pasta com as fotos da viagem para San Francisco pode ser 2015_San Francisco. Assim, quando você for buscar por 2015, aparecerá tudo relacionado a este ano. Outra opção é sicronizar o celular na nuvem e manter tudo online, pelo Dropbox, iCloud ou Google Foto

Faça uma limpeza digital

Destralhe seu computador, elimine aplicativos que não esteja usando, limpe sua caixa de emails. Limpe e abra espaço

Redes sociais

Limpe seus perfis. Reveja contatos e as páginas que você segue. Delete, descurta, bloqueie jogos e aplicativos

Estabeleça limites

Estipule o tempo que precisa para realizar suas atividades digitais e ao estar nestes períodos dê o seu máximo, mergulhando nas atividades. Colocar limites é bom porque dá uma motivação para conclusão

WhatsApp em ordem

Use o recurso de marcar as mensagens favoritas. Avalie se precisa receber notificações na tela bloqueada. Conversas importantes podem ser enviadas para o seu e-mail. Desative o download automático de arquivos

Desapegue

Deixe ir. Não se preocupe se não está por dentro de tudo no Instagram, no Twitter. Desligue o celular, desapegue-se do que não acrescenta valor na sua vida digital.

Agenda

Crie uma conta no Gmail. Ali estarão contatos, sua agenda de compromissos e até alguns arquivos no Google Drive. Todos associados à sua conta de e-mail. As informações serão sincronizadas em todos os dispositivos, como smartphone, tablet e computador

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