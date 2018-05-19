Saiba como simplificar sua vida digital

Celular, tablet, computador, várias redes sociais para acompanhar, e-mails para ler e responder... É possível administrar tanta informação, lidando com todas essas tecnologias, sem se perder e, mais importante, sem se estressar?
Quando os setores da nossa vida digital estão consumindo mais tempo e mais energia do que desejamos é hora de organizar. A bagunça digital é o que causa o estresse. É claro que, processar seus e-mails e manter seu computador organizado é importante. Mas para administrar tecnologias sem se perder é importante também fazer uma análise dos seus hábitos digitais, diz Gabriela Brasil, referência em organização digital.
SOBRECARGA
Segundo ela, ter um bom relacionamento com a tecnologia depende muito da forma que escolhemos utilizar nossos dispositivos e qual é o nosso propósito quando estamos online: Diminuindo e organizando as informações, montando um sistema de processamento de mensagens e atividades e mudando aos poucos pequenos hábitos digitais, já é possível utilizar tecnologia com menos sobrecarga e mais direcionamento.
O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito útil, mas pode enlouquecer qualquer um. A todo momento que se entra na rede há informações novas. Se você abrir o WhatsApp sempre que uma nova mensagem chegar, não vai fazer outra coisa senão isso. O risco de ver e não responder também aumenta quando você não delimita tempo para checar apropriadamente suas mensagens, pois algo pode passar batido, comenta Gabriela.
Entre as dicas para manter tudo em ordem é fazer uma limpeza digital. Destralhe seu computador, elimine aplicativos que não esteja usando, limpe sua caixa de e-mails, descadastre-se de newsletters, deixe de seguir o que não faz mais sentido. Limpe e abra espaço, sugere a especialista.
APLICATIVOS
Especialista em tecnologia e autor da coluna Conexão Digital, em A GAZETA, Gilberto Sudré diz que a ajuda pode vir da própria tecnologia, por meio de aplicativos que têm a função de organizar nossa vida online.
Tem aplicativo que permite que você crie, armazene, classifique e controle informações que ficam armazenadas na nuvem e sincronizadas entre todos os seus aparelhos, indica.
CONFIRA AS DICAS DOS ESPECIALISTAS
Uma tarefa de cada vez
Busque trabalhar no modo única tarefa ao invés de multitarefas. Faça uma tarefa de cada vez e remova várias abas abertas. Ficar alternando é mais cansativo e trabalhoso
Seus e-mails
Não deixe sua caixa de mensagens controlar o seu tempo. Organize os e-mails por pastas que levem à próxima ação, como cobrar retorno ou responder hoje. Use o aplicativo Unroll.me para se descadastrar de newsletters que você não tem mais interesse em receber
Tempo
Tenha um tempo de processamento de mensagens, ou seja um intervalo onde se lê e decide o que se quer fazer diante de determinada informação
Faça um index inteligente
Organize suas fotos por eventos e por ordem de tempo. O nome da pasta com as fotos da viagem para San Francisco pode ser 2015_San Francisco. Assim, quando você for buscar por 2015, aparecerá tudo relacionado a este ano. Outra opção é sicronizar o celular na nuvem e manter tudo online, pelo Dropbox, iCloud ou Google Foto
Faça uma limpeza digital
Destralhe seu computador, elimine aplicativos que não esteja usando, limpe sua caixa de emails. Limpe e abra espaço
Redes sociais
Limpe seus perfis. Reveja contatos e as páginas que você segue. Delete, descurta, bloqueie jogos e aplicativos
Estabeleça limites
Estipule o tempo que precisa para realizar suas atividades digitais e ao estar nestes períodos dê o seu máximo, mergulhando nas atividades. Colocar limites é bom porque dá uma motivação para conclusão
WhatsApp em ordem
Use o recurso de marcar as mensagens favoritas. Avalie se precisa receber notificações na tela bloqueada. Conversas importantes podem ser enviadas para o seu e-mail. Desative o download automático de arquivos
Desapegue
Deixe ir. Não se preocupe se não está por dentro de tudo no Instagram, no Twitter. Desligue o celular, desapegue-se do que não acrescenta valor na sua vida digital.
Agenda
Crie uma conta no Gmail. Ali estarão contatos, sua agenda de compromissos e até alguns arquivos no Google Drive. Todos associados à sua conta de e-mail. As informações serão sincronizadas em todos os dispositivos, como smartphone, tablet e computador
Anote
Para as anotações, links, armazenamento de documentos e até controle de alguns projetos, a sugestão é o App Evernote. Nele, você cria, armazena, classifica e controla informações que ficam armazenadas na nuvem e também sincronizadas entre todos os seus aparelhos