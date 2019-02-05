Home
>
Vida
>
Roupa vintage de segunda mão reaparece como alternativa de consumo

Roupa vintage de segunda mão reaparece como alternativa de consumo

Graças as mídias sociais, garimpar essas peças é uma maneira de estar na moda, economizar, ajudar a reduzir o desperdício têxtil e ainda fazer a economia criativa girar