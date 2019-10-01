Rock in Rio: maquiadora indica 3 produções para usar no festival

Publicado em 27 de setembro de 2019 às 13:54
- Atualizado há 6 anos
Nesta sexta-feira, 27, já começa mais uma edição do Rock in Rio, e claro, as mulheres que já garantiram o seu ingresso estão pensando na combinação de look e make para registrar esse momento nas redes sociais. A maquiadora e digital influencer Jessica Cardoso elencou suas produções de sucesso para aquelas que estão a procura do make perfeito. "Vale tudo para se destacar nos shows do Rock in Rio, e nada mais justo do que ter inspiração".
Aproveitando o estilo “rock” do festival, a maquiadora aponta maquiagens de tons terrosos, alaranjados e com brilhos, olhos bem esfumaçados com pigmentos pretos e cílios postiços bem grandes.
Uma make iluminada é a aposta certa para os shows, não importando se será na parte do dia ou à noite.
Acessórios e pingentes com brilhos também dão um charme.
