Com tonalidades e desenhos

Rochas ornamentais voltam a ser tendência no décor. Veja inspirações

Sucesso nas mostras de decoração, as rochas ornamentais retomam o posto de queridinhas na arquitetura e no décor, e provam sua versatilidade

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:26 - Atualizado há 6 anos

Um ambiente mais intimista, com cores fechadas e monocromáticas: o arquiteto Christian Vieira apostou no mármore Notte Stellata, uma pedra escura com um desenho mais claro, marcante e único Crédito: Camila Santos/divulgação

Com uma exuberância estética, as rochas ornamentais chamam a atenção pela beleza das tonalidades e desenhos exclusivos, que foram esculpidos pela ação da natureza ao longo dos anos. Sucesso nas mostras de decoração há algumas temporadas, as pedras retomam o posto de queridinhas na arquitetura e no décor, inclusive em mobiliário. É possível vê-las, de forma inovadora, em banheiros, cozinhas, quartos e cozinha.

O Living, de Kassio Fontoura e Marcela Grasselli, tem o quartzito exótico em variações. A mesa de centro ganhou status de joia ao receber o acabamento polido. Uma grande peça da pedra se transformou em um aparador-banco e também em tampos para mesinhas de canto. Crédito: Felipe Araújo/divulgação

A dupla Kassio Fontoura e Marcela Grasselli projetou um espaço integrado de 90 metros quadrados que resgata a casa como refúgio e tem diversos tipos de pedras como destaque do ambiente. “Os materiais selecionados para o desenvolvimento deste projeto buscaram uma linha mais contemporânea, evidenciando a grande beleza dos materias naturais aliados ao uso de acabamentos produzidos com tecnologia avançada. O quartzito exótico polido Botanic Green foi usado para a mesa de centro, posicionada na sala de estar interna, bancada gourmet e bancos feitos em quartzito exótico escovado Madeirus, além do piso em porcelanato Pietra Lombarda Off White, com características de mármore natural”, explica Kassio. Para o piso interno, eles escolheram o porcelanato Workshop Ash, com características do concreto ripado.

Ele explica que a utilização de espaços integrados, que permitem o convívio social, segue uma tendência natural a voltarmos nossa atenção às coisas vivas. “Para tanto, foram dispostos ao redor de um jardim tropical externo, uma ampla sala de convivência e um lounge externo pensado para ser um espaço de leitura e descanso, além do espaço gourmet, idealizado para as reuniões e jantares”, diz.

Como o ambiente foi pensado para um casal de Vitória, ele conta que o uso do quartzito exótico esteve presente em vários acabamentos, desde o mobiliário até em bancadas funcionais. “As pedras selecionadas possuem uma variação do tom verde, porém com acabamentos diferenciados. Um exemplo é o material utilizado na mesa de centro, que ganhou status de joia ao ser aplicado com o acabamento polido, e as peças posicionadas construindo um cubo, como se fosse uma grande pedra preciosa”, explica Kassio.

Mármore nas paredes

O arquiteto Christian Vieira apostou no mármore ao projetar um loft, com características minimalista e contemporânea. “A pedra foi um dos destaques do ambiente. Foi utilizado o mármore Notte Stellata, por ter um padrão de cores, além de um desenho marcante e único”, conta.

A pedra escura com um desenho mais claro, chama atenção na cozinha e foi utilizada nas bancadas e paredes. “Foi criado um cooler para bebidas e um espaço para temperos. O espaço conta ainda com uma chopeira, cervejeira, forno, microondas e geladeira de forma bem prática para quem gosta de cozinhar”.

Christian também apostou na tecnologia, ao apostar no uso da Alexa, assistente virtual que comanda os equipamentos por voz. A iluminação foi inspirada na cada do “Homem de Ferro”.

Rochas ornamentais voltam a ser febre no décor Crédito: Reprodução Instagram/ Triart Arquitetura

Quartzito capixaba na Casa Cor São Paulo 2019

A Casa Moyses, desenvolvida pela Triart Arquitetura na Casa Cor São Paulo 2019, chama atenção dos visitantes. Seguindo o conceito “rústico urbano”, com foco na harmonia de diferentes texturas – tanto na escolha dos materiais, como nas tramas dos tecidos – o ambiente propõe a conexão total com a natureza. Os arquitetos André Bacalov, Kika Mattos e Marcela Penteado elegeram uma paleta composta de preto, branco e tons metálicos. A biriba, filetes de madeira retorcida, é o elemento que mais se destaca no banheiro, ao lado da banheira de quartzito Aurora Boreale, da empresa capixaba Brasigran. De branco intenso, este quartzito possui uma estrutura maciça cuja composição possui micro cristais de rutilo. Ele foi muito utilizado durante séculos na joalheria hindu, sendo também muito apreciado pelos ourives europeus devido à sua semelhança com o diamante.

