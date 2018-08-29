Relação entre cigarro e câncer não se limita ao pulmão

Maioria dos cânceres de pulmão é causada pelo tabagismo Crédito: Reprodução | Independent

Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que o tabagismo é responsável pela morte por câncer de 6 milhões de pessoas a cada ano, e também de outras doenças, como enfisema e bronquite. O cigarro chega a apresentar mais de 7 mil produtos químicos, sendo pelo menos 250 reconhecidamente prejudiciais e mais de 50 com potencial de causar câncer. Segundo a OMS, caso a população mundial deixasse de fumar, mais de um terço de todos os casos de câncer seriam evitados. No mundo, dentre todos os fatores de risco para desenvolvimento de câncer, o hábito de fumar é o mais associado com mortalidade pela doença. Aafirma que o tabagismo é responsável pela morte por câncer de 6 milhões de pessoas a cada ano, e também de outras doenças, como enfisema e bronquite. O cigarro chega a apresentar mais de 7 mil produtos químicos, sendo pelo menos 250 reconhecidamente prejudiciais e mais de 50 com potencial de causar câncer. Segundo a OMS, caso a população mundial deixasse de fumar, mais de um terço de todos os casos de câncer seriam evitados.

cigarro é também refletido na incidência de câncer de esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, mama e em tumores da região de cabeça e pescoço, como boca, laringe e garganta. A relação entre tabaco e câncer é mais prevalente quando o assunto é câncer de pulmão. O tabagismo é responsável direto por 80% a 90% dos casos de tumores pulmonares. Por sua vez, nesta quarta, dia 29, data em que é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Fumo, o alerta à sociedade precisa ser mais amplo. O consumo deé também refletido na incidência de câncer de esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, mama e em tumores da região de cabeça e pescoço, como boca, laringe e garganta.

"O tabagismo é o principal vilão dos tumores de cabeça e pescoço. Para alguns subtipos, a relação direta entre o consumo de cigarro ou seus derivados é de cerca de 90%", destaca o cirurgião oncologista do Departamento de Cabeça e Pescoço e Líder do Departamento de Medicina Preventiva do A.C.Camargo, Thiago Celestino Chulam.

cânceres nesses órgãos são, na maioria dos casos, diagnosticados em fase avançada da doença. "O diagnóstico tardio desses tumores ocorre em 75% dos casos". Um dos fatores para o atraso na descoberta, explica Chulam, é a negligência dos sintomas. "É comum que o fumante tenha convivido muitos anos com rouquidão, falta de ar, asma e outros sinais. Com isso, ele não associa a evolução desse quadro com o possível desenvolvimento de um câncer", observa. De acordo com o especialista, osnesses órgãos são, na maioria dos casos, diagnosticados em fase avançada da doença. "O diagnóstico tardio desses tumores ocorre em 75% dos casos". Um dos fatores para o atraso na descoberta, explica Chulam, é a negligência dos sintomas. "É comum que o fumante tenha convivido muitos anos com rouquidão, falta de ar, asma e outros sinais. Com isso, ele não associa a evolução desse quadro com o possível desenvolvimento de um câncer", observa.

A inserção de imagens impactantes nos maços; a maior taxação dos preços dos cigarros; assim como a realização de campanhas de conscientização sobre os males do tabagismo Crédito: Reprodução/Pixabay

A partir de estudo publicado em 2011 no The New England Journal of Medicine, uma série de outros trabalhos tem demonstrado a eficácia de se realizar exames de tomografia computadorizada de baixa dose em fumantes classificados como pertencentes ao grupo de risco para desenvolvimento de câncer, que é composto por aqueles que possuem uma carga média de exposição de 30 maços por ano, ainda fumantes ou que pararam de fumar há menos de 15 anos e que estão entre 55 anos e 74 anos. A estratégia tem o potencial de, nessa população, reduzir em 20% a mortalidade por câncer de pulmão.

No Brasil, o destaque fica por conta das eficazes medidas antifumo implantadas nos últimos anos, dentre elas a proibição da propaganda e do fumo em locais fechados; a inserção de imagens impactantes nos maços; a maior taxação dos preços dos cigarros; assim como a realização de campanhas de conscientização sobre os males do tabagismo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10% da população é fumante, o índice é menos da metade do registrado há duas décadas. Por sua vez, embora o cerco ao tabagismo tenha trazido esses resultados positivos, é alta a prevalência de adolescentes que são consumidores dos produtos da indústria do tabaco, como o narguilé.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2017, indicam que 212 mil brasileiros maiores de 18 anos admitem usar narguilé, sendo que nos últimos sete anos mais que dobrou o uso de narguilé entre homens jovens (entre 18 e 24 anos). O consumo de narguilé, costumeiramente, é compartilhado, com os jovens fazendo uma rodinha em torno do produto, permanecendo assim entre 20 a 80 minutos. "Em uma sessão de narguilé, o consumo é o equivalente ao de cem cigarros", alerta o cirurgião.