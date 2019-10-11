Xô, rugas!

Receitas naturais ajudam a amenizar marcas da pele

Tomate, mel, limão... Veja alguns recursos naturais que podem ser aliados da beleza

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 07:00 - Atualizado há 6 anos

Seja pela idade, genética ou descuidos, as manchas e cicatrizes na pele podem se tornar um verdadeiro pesadelo na vida de muitas pessoas. Procurar um médico é sempre necessário para identificar assim o tratamento correto. Entretanto, existem remédios naturais que ajudam (e muito) a cuidar do rosto, corrigindo também algumas marcas.

Mulher usa mel como tratamento para a pele: produto natural Crédito: Shutterstock

A dermatologista Irene Baldi lembra que mesmo sendo produtos naturais, há riscos. "A gente nunca sabe como uma pele vai receber isso. Podem gerar uma dermatite de contato, uma alergia. Não é porque são produtos caseiros que são inócuos", frisa ela.

Se cuidarmos desde o começo das cicatrizes, por exemplo, elas ficam menos evidentes. Alguns produtos e alimentos que muitas vezes estão na geladeira ou no armário e nem damos muita importância podem ser eficazes na hora de cuidar dessas imperfeições.

Um desses produtos é o limão. Geralmente usado para dar um efeito de clareamento, a fruta melhora as cicatrizes. Tem muita vitamina C e antioxidantes que tiram as células mortas e estimulam o crescimento de novas. A dica é usar à noite, para evitar o sol.

Mas para Irene Baldi, essa fruta merece um cuidado especial no uso. "O limão, mesmo sendo utilizado de forma noturna, tenho minha restrições quanto ao uso dele. Primeiro quanto ao PH dele, que pode irritar a pele. Em segundo lugar, se o rosto não for muito bem lavado pela manhã, e se a pessoa pegar o mínimo de sol, pode ter uma fitofoto dermatite, e a coisa complica".

O mel é antibacteriano e reduz principalmente as marcas de espinhas. Deixe agir por uns cinco minutos e depois lave normalmente o rosto.

Uma vez por semana também dá para fazer em casa uma esfoliação usando borra de café e óleo de amêndoas doces. Para isso, utilize três colheres de óleo para cada duas de café Faça a esfoliação por cerca de três minutos. Depois lave o rosto usando água morna.

O tomate, por ter vitamina A, também ajuda bastante. É só cortar as rodelas e colocar no rosto, deixando por alguns minutos. Ele também ajuda a revitalizar a pele por causa das propriedades antioxidantes. O mesmo pode ser feito com o pepino, que refresca o rosto e ajuda a curar cicatrizes.

"Tomate e pepino tem licopeno e betacaroteno e não poderiam fazer mal à pele", diz a dermatologista.

Outra forte aliada é a argila branca, que tem silício, ajudando principalmente na revitalização da pele. Ela também melhora os sinais de expressão e rugas, além de tratar com eficácia as manchas, principalmente, escuras.

