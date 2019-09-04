Receita funcional: faça um molho de tomate ao sugo por menos de R$11

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 19:20
- Atualizado há 6 anos
Propriedades funcionais: por ser rico em vitamina C, A e licopeno, o tomate é um antioxidante de excelência, ajudando a reduzir a incidência de doenças cardíacas e relacionadas à idade, como a degeneração muscular. A sua composição melhora a saúde cardiovascular, levando mais oxigênio à corrente sanguínea e estabilizando os níveis de colesterol. O licopeno ajuda a neutralizar os radicais livre e a recuperar a energia entre treinos. Com elevado teor de potássio, o tomate também é essencial para combater o estresse oxidativo dos ossos.
Ingredientes:
1,200 kg de tomate fatiado
1 cebola
1 dente de alho
10 folhas de manjericão fresco
Azeite extra virgem
sal
pimenta
Modo de preparo:
Descasque a cebola e o alho. Pique a cebola, corte o dente de alho
Despeje o azeite generosamente em uma frigideira quente e adicione a cebola e o dente de alho cortado ao meio
Enquanto isso, corte os tomates ao meio, esprema-os para remover as sementes e corte-as em tiras
Coloque-os na panela. Cozinhe em fogo baixo. Quando o molho engrossar acrescente o sal, pimenta e um fio de azeite
Disponha as folhas de manjericão no momento de servir.
Rendimento:
750 g
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 11
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o