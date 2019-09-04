Comer sem culpa

Receita funcional: faça um molho de tomate ao sugo por menos de R$11

Quem ensina essa receita fácil e prática é o chef Gustavo Corrêa

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 19:20 - Atualizado há 6 anos

Molho de tomate funcional Crédito: Gustavo Corrêa

Propriedades funcionais: por ser rico em vitamina C, A e licopeno, o tomate é um antioxidante de excelência, ajudando a reduzir a incidência de doenças cardíacas e relacionadas à idade, como a degeneração muscular. A sua composição melhora a saúde cardiovascular, levando mais oxigênio à corrente sanguínea e estabilizando os níveis de colesterol. O licopeno ajuda a neutralizar os radicais livre e a recuperar a energia entre treinos. Com elevado teor de potássio, o tomate também é essencial para combater o estresse oxidativo dos ossos.

Ingredientes:

1,200 kg de tomate fatiado

1 cebola

1 dente de alho

10 folhas de manjericão fresco

Azeite extra virgem

sal

pimenta

Modo de preparo:

Descasque a cebola e o alho. Pique a cebola, corte o dente de alho

Despeje o azeite generosamente em uma frigideira quente e adicione a cebola e o dente de alho cortado ao meio

Enquanto isso, corte os tomates ao meio, esprema-os para remover as sementes e corte-as em tiras

Coloque-os na panela. Cozinhe em fogo baixo. Quando o molho engrossar acrescente o sal, pimenta e um fio de azeite

Disponha as folhas de manjericão no momento de servir.

Rendimento:

750 g

Complexidade:

Fácil

Custo:

R$ 11





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta