Quatro em cada dez casos de câncer poderiam ser evitados, diz estudo

O cigarro responde por 15% dos novos casos de câncer no Reino Unido Crédito: Reprodução/Pixabay

De cada dez casos de câncer registrados no Reino Unido, quatro poderiam ser evitados se os britânicos fizessem mudanças em seus estilos de vida, como consumir menos álcool, abandonar o cigarro e perder peso, entre outras medidas. Novos dados divulgados pelo instituto Cancer Research UK mostram que mais de 2,5 mil casos da doença por semana são evitáveis, sendo o tabaco e a obesidade os principais fatores.

 O câncer de pulmão responde por mais da metade dos casos da doença relacionados com o fumo, mas são registrados anualmente milhares de casos de câncer de bexiga, esôfago e intestino apenas para nomear alguns  explicou Katrina Brown, líder do estudo, ao Guardian.

Contudo, os pesquisadores ligam o alerta para a obesidade. Enquanto o número de novos casos da doença relacionados com o tabaco diminui cerca de um ponto percentual ao ano  de 19,4% do total de casos em 2011 para 15,5% em 2015 , por causa da redução no número de fumantes, o número de cânceres provocados pelo excesso de peso vem aumentando. Em 2011, eles representavam 5,5% dos casos em 2011, contra 6,3% neste último levantamento.

 Esses números mostram que a batalha para vencer os cânceres relacionados com o fumo está longe do fim, mas a queda no número de fumantes mostra que as estratégias de prevenção estão funcionando  destacou Linda Bauld, pesquisadora do instituto.  A obesidade é uma grande ameaça a saúde agora, e a situação só vai piorar se nada for feito.

Em 2015, o tabaco foi responsável por cerca de 54,2 mil novos casos de câncer no Reino Unido. Já a obesidade está relacionada com 22,8 mil novos casos da doença. Segundo o instituto, a obesidade provoca 13 tipos diferentes de câncer, incluindo no intestino, nos rins, no útero e nas mamas. A terceira maior causa evitável de câncer é a exposição à radiação ultravioleta do Sol e câmaras de bronzeamento, que provocam cerca de 13,6 mil casos de câncer de pele por ano, 3,8% do total.

Outras causas evitáveis são o consumo de álcool e o consumo insuficiente de fibra, responsáveis por 11,9 mil e 11,7 mil casos de câncer, respectivamente, e a poluição do ar, culpada por 3,6 mil cânceres de pulmão por ano.