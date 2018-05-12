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Pesquisa

Produção de vitamina D não é prejudicada pelo uso do protetor solar

Dermatologista ressalta que a síntese da substância depende de doses muito baixas de UVB em pequenas áreas do corpo, que podem ser absorvidas até através de roupas leves

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 18:21
Pesquisa indica que não é necessário deixar de passar protetor solar para ajudar na síntese de vitamina D Crédito: Reprodução/Pixabay
A vitamina D é essencial para o sistema imunológico, gastrointestinal e para a saúde dos ossos, e a forma mais fácil de metabolizar a vitamina, que está presente em alguns alimentos, é tomar sol.
É comum pensar que essa produção da vitamina só ocorre quando a exposição ao sol é feita sem o uso do protetor solar  mas uma nova pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia prova o contrário.
Um estudo inédito promovido pela entidade durante o II Simpósio Nacional de Cabelos e Unhas em 2017 identificou que a utilização de protetores e bloqueadores solar e exposição leve ao sol não afetam a capacidade de síntese da vitamina D. A pesquisa foi coordenada pelos dermatologistas Flávio Luz, Clívia Carneiro, Hélio Milot e Sandra Durães, com o apoio do laboratório de análises clínicas da Universidade Federal Fluminense (UFF).
A pesquisa envolveu 95 participantes voluntários, entre dermatologistas, alunos e outros, que foram divididos em três grupos. O primeiro grupo não se expôs à luz solar por 24 horas, o segundo tomou sol em doses baixas (de 10 a 15 minutos) com protetor e o terceiro tomou sol pelo mesmo período sem protetor.
Na manhã anterior ao teste, os níveis de vitamina D no sangue foram aferidos e o mesmo foi feito na manhã seguinte ao teste, e os resultados apontam que o número foi maior para o grupo exposto com filtro solar do que para o grupo confinado, mostrando que ocorreu sim produção da vitamina D para o grupo que se expôs ao sol por pouco tempo, mesmo utilizando protetor solar.
"A diferença da variação dos níveis plasmáticos de vitamina D entre o grupo exposto com filtro solar e o grupo exposto sem o filtro não atingiu diferença significativa, indicando que não houve diferença substancial entre a exposição solar leve com ou sem filtro solar", explica Hélio Milot.
O médico ressalta que a síntese de vitamina D depende de doses muito baixas de UVB em pequenas áreas do corpo, mesmo através de roupas leves e couro cabeludo, ou seja, não é necessário deixar de passar protetor solar para absorver raios solares para produção da vitamina. O protetor solar deve ser utilizado diariamente para prevenir câncer de pele, queimaduras e fotoenvelhecimento.

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