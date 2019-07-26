Alimentação

Precisando reduzir o sal na comida? Vá de sal de ervas

Com ele, é possível dar sabor à comida sem prejudicar a saúde

Publicado em 26 de julho de 2019 às 20:43 - Atualizado há 6 anos

Sal de ervas é opção para reduzir o sal na comida Crédito: Shutterstock

Precisando reduzir o sal na alimentação? Independente de já ter levado uma chamada do médico, consumir menos sódio é um hábito recomendado a qualquer pessoa.

“Sal é importante para nossa saúde. Porém, seu excesso pode gerar retenção de líquido e edema, aumento da pressão arterial, sobrecarga renal, entre outros problemas”, observa a nutricionista Roberta Larica.

Mas e a comida, vai ficar sem tempero? Não, pelo contrário. É possível dar sabor aos pratos sem abusar desse ingrediente. Uma opção é o sal de ervas, um mix de especiarias que pode substituir o sal puro e colocar mais nutrientes na sua vida.

“Devemos abusar dos temperos naturais para temperar a comida e evitar o excesso de sal. É importante não usar realçadores de sabor, como temperos prontos e industrializados, nas preparações”, indica Roberta.

Separe então aqueles temperinhos que mais te agradam. Pode ser alecrim, páprica, pimenta do reino, orégano, sálvia... “É uma ótima maneira de agregar antioxidantes e substâncias detoxificantes nas receitas e reduzir o consumo de sódio”, afirma a nutricionista.

Personal chef, Laís Rosa também é fã da mistura. “Gosto muito de usar o sal de ervas porque ele incentiva as pessoas a conhecerem novos temperos e a reduzir a quantidade de sal na comida. Você acaba precisando de menos sal do que se fosse com o sal puro. E é prático! Se vai fazer um arroz ou temperar um legume, pode jogar esse sal de ervas por cima ou num refogado que já saboriza, não precisa perder tempo picando tudo”, comenta.

Laís recomenda o sal de cascas de cebola. “Normalmente, as cascas da cebola vão para o lixo. Mas têm uma qualidade nutricional muito grande. É só colocar as cascas no forno para desidratar, depois bater com sal no liquidificador, até virar um pó bem fininho”, sugere a personal chef.

Ela ainda costuma fazer o sal verde, que junta azeite, salsinha, manjericão, alho e cebola. “Basta bater com sal e colocar na geladeira. Dura uns três meses. É ótimo para temperar peixes, por exemplo”.

RECEITAS

Com ervas secas

Ingredientes

- 6 colheres (sopa) de ervas secas (orégano, alecrim, ervas finas, etc)

- 6 colheres de sal grosso triturado

Como fazer

Triture todos os ingredientes em um processador. Guarde em um recipiente e utilize este temperinho para temperar os alimentos diariamente nas receitas que quiser

Sal de casca de cebola

Como fazer

Você tira as cascas da cebola e coloca no forno para ficarem bem sequinhas. Depois, basta bater com sal no liquidificador. Pronto! É só usar na comida

Sal verde

Ingrediente

Pode ir variando as ervas: coloque meia xícara de azeite, um maço de salsinha ou coentro, um maço de manjericão, quatro ou cinco dentes de alho (tire o miolo) e uma cebola. Bata tudo e depois acrescente o sal. Depois é só guardar em um pote de vidro e colocar na geladeira

