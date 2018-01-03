Praia da Aldeia: paraíso dos milionários do ES aberto à população

Um paraíso para chamar de seu. Até 2016, a Praia da Aldeia, em Guarapari, era praticamente restrita aos moradores de um luxuoso condomínio à beira-mar e aos seus convidados, como ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Zilu e Wanessa Camargo e tantos outros políticos e artistas famosos no país. Essa realidade mudou quando uma passarela foi construída e facilitou o acesso ao local - antes feito apenas pelo residencial, que começou a ser implementado na década de 1970, ou por pedras. Mas, mesmo com o novo caminho, muitos capixabas ainda não conhecem toda beleza escondida atrás dos costões rochosos que dividem a Praia dos Adventistas da Praia dos Ventos e das Conchas, que margeiam o conjunto de casas. Aliás, que casas! O Gazeta Online fez o caminho - que faz parte até da tradicional caminhada "Passos de Anchieta" - e descobriu enseadas surpreendentes.

Para chegar, o trajeto é simples. A partir da Praia dos Adventistas, que fica ao lado das Três Praias, há uma passarela sobre as pedras à direita de quem entra no portão de acesso à praia. Subindo o caminho, a beleza impressiona. Você não sabe se olha do alto o mar que ficou para trás ou o azul ainda mais bonito do que está à frente, na Praia da Aldeia - também chamada de Praia dos Ventos. Ao se aproximar do condomínio, o verde da grama e as casas com escadas no estilo 'pé na areia' completam o cenário deste paraíso.

IMÓVEIS VALORIZADOS

Por lá, segundo um corretor que atua na região, há imóveis de alto padrão que passam dos R$ 8 milhões. "As mais baratas custam em torno de R$ 2,5 milhões. Existem potenciais compradores entre R$ 8 e R$ 10 milhões. Mas tem morador que pede valor até mais alto (R$ 15 milhões)."

Ele contou que as residências valorizaram com o passar do tempo e os aluguéis também. "Há uns dois anos, o aluguel era de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil por dia. Neste verão, varia de R$ 2 mil a R$ 3,5 mil. Geralmente, quem aluga são empresários e profissionais liberais do Espírito Santo e de Minas Gerais. Mas tem de outros Estados também. Já aluguei para um dono de cartório do Sul do Brasil por 10 dias. Ele fala que foi o melhor lugar que ele já ficou."

O corretor destaca as vantagens do residencial, como segurança 24 horas, campo de bocha e parquinho para crianças. "É um condomínio bem familiar, o mais caro da cidade."

Área gourmet climatizada, quadra de vôlei, quadra de tênis, sinuca, totó e campo de futebol sintético também são diferenciais apresentados em anúncios sobre o condomínio na internet.

MUDANÇAS

Uma moradora diz que a passarela foi feita em 2016 porque a lei obrigou, mas, desde então, o lugar já não é tão tranquilo. "As pessoas estão fazendo churrasco na praia - o que é proibido -, levam fogareiro... E algumas são agressivas", relata.

Ela lembra como conseguiu comprar um terreno no condomínio. "Eu tinha o sonho de ter uma casa de praia, na verdade, uma casa de campo. Queria pisar em um quintal. Mas nunca pensava que seria na Aldeia. Comprei o terreno há 20 anos, quando o valor era mais acessível e o dono estava querendo vender rápido. Consegui um preço bom. Depois, construímos a casa. Lá é o reduto dos artistas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já se hospedou, a dupla Chitãozinho e Xororó, a cantora Wanessa Camargo...", comenta.

BELEZAS

Quando a equipe do Gazeta Online visitou as praias do condomínio, dos Ventos e das Conchas, era dia de semana e elas estavam praticamente desertas. Apenas uma família, que saiu de uma casa à beira-mar brincava na areia, juntamente com três funcionárias.

Mas, voltando a falar do visual, vale a pena a visita. A Praia dos Ventos é dividida em duas. Ela também é conhecida como Praia da Aldeia e dos Capixabas, respectivamente. Para acessar a segunda parte, basta passar por uma vegetação. O local também tem residências no mesmo estilo da primeira. Continuando, suba as pedras e se surpreenda com a vista. Fazia sol e o mar estava lindamente azul, com a água transparente de tão limpa. No dia, ao longe, um pescador solitário aproveitava a brisa.

Já para se deliciar na Praia das Conhas, entre no condomínio, ainda na Praia dos Ventos, ao lado da guarita de segurança. O visual compensa e é um paraíso ainda mais escondido. Boa dica para crianças e para a prática de stand up paddle.

Em todas as praias que rodeiam o condomínio - no fim das contas, para muitos, todas são conhecidas como Praia da Aldeia -, dá para escolher um cantinho para relaxar e curtir. No entanto, vá preparado. Quando visitamos - era uma quarta-feira - encontramos apenas um vendedor de picolé. Não há quiosques, nem banheiros ou qualquer tipo de estrutura. Por favor, não deixe lixo nessa beleza.

INSTAGRAM

Uma divulgadora da região é a analista judiciária do Tribunal de Justiça Vanda Lopes. Ela sempre posta fotos dessas praias em sua página no Instagram. O marido dela tem uma casa no condomínio. "A minha preferida é a das Conchas. Antes, ela era só para moradores do condomínio. A praia é pública. Eu adoro divulgar o Espírito Santo, mas o povo precisa preservar. É muito triste ver a praia suja", lamenta.

SERVIÇO:

Como chegar:

Por uma passarela que sai da Praia dos Adventistas ou pelo condomínio, que é privado

Estrutura:

Não há quiosques nem banheiros

Dicas:

Mar calmo, indicado para crianças. Venta bastante na região. O estacionamento na Praia dos Adventistas, que dá acesso às praias do condomínio, é disputado.

VEJA O VISUAL EM 360 GRAUS

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais