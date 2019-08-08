Comer sem culpa

Por menos de R$ 20: faça deliciosos bolinhos de fubá com coco e geleia

A chef Cleide Morais é quem compartilha essa receita fácil e deliciosa

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 17:49 - Atualizado há 6 anos

Por menos de R$ 20: aprenda a fazer bolinhos de fubá com coco e geleia Crédito: Carlos Alberto Silva

Ingredientes:

2 xícaras de chá de fubá

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

4 ovos para claras em neve

1 colher de chá de grãos de erva doce (opcional)

1 colher de sopa de fermento em pó

geleia de sua preferência (para o recheio)

Ingredientes (cobertura):

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de coco, ralado grosso e tostado

3 colheres de chá de maisena

1 colher de chá de açúcar

Modo de preparo:

Misturar o fubá e o leite, e levar ao fogo até engrossar

Retirar do fogo, juntar as gemas, a erva doce, o fermento e as claras em neve

Colocar em assadeira de 23 X 35 centímetros, untada e polvilhada de fubá

Assar em fogo médio por 20 minutos, desenformar e, com cortador em círculo, fazer bolinhos e rechear com a geleia

Para a cobertura, leve ao fogo o leite de coco, o leite de maisena e o açúcar. Deixar engrossar

Colocar em cima dos bolinhos e salpicar com coco ralado e tostado.





