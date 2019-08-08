Por menos de R$ 20: faça deliciosos bolinhos de fubá com coco e geleia

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 17:49
- Atualizado há 6 anos
Ingredientes:
2 xícaras de chá de fubá
2 xícaras de chá de leite
1/2 xícara de chá de óleo
4 ovos para claras em neve
1 colher de chá de grãos de erva doce (opcional)
1 colher de sopa de fermento em pó
geleia de sua preferência (para o recheio)
Ingredientes (cobertura):
1/2 xícara de chá de leite
1/2 xícara de chá de coco, ralado grosso e tostado
3 colheres de chá de maisena
1 colher de chá de açúcar
Modo de preparo:
Misturar o fubá e o leite, e levar ao fogo até engrossar
Retirar do fogo, juntar as gemas, a erva doce, o fermento e as claras em neve
Colocar em assadeira de 23 X 35 centímetros, untada e polvilhada de fubá
Assar em fogo médio por 20 minutos, desenformar e, com cortador em círculo, fazer bolinhos e rechear com a geleia
Para a cobertura, leve ao fogo o leite de coco, o leite de maisena e o açúcar. Deixar engrossar
Colocar em cima dos bolinhos e salpicar com coco ralado e tostado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o