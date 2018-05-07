Poesia, ceviche e barulho do mar harmonizam em restaurante de Lima

Restaurante Cala Crédito: calarestaurante.com

Entre os lugares em Lima que devem estar na lista dos imperdíveis da cidade está o restaurante Cala. Localizado no bairro de Barranco, em frente ao impactante Oceano Pacífico, o restaurante te recebe com uma poesia sobre o mar e o amor, de Jorge Eduardo Eielson, que termina com um verso maravilhoso: "Ao pé do mar de amor morrer, mas olhando sempre para o mar com amor, como se morrer fosse somente não olhar o mar ou deixar de amar".

Restaurante tem cardápio encantador Crédito: calarestaurante.com

Assim começa a experiência no Cala, que tem um cardápio sofisticado de ceviches, frutos do mar e peixes, sempre muito bem acompanhados por piscos variados, como o de maracujá. Mas o Cala não é apenas um restaurante com vista para o mar, onde nos banheiros as pessoas ouvem as ondas do Oceano Pacífico como se estivessem, praticamente, dentro dele.

Restaurante Cala Crédito: calarestaurante.com

É também um lugar de encontro noturno, ideal para tomar um drinque depois do jantar apreciando a vista simplesmente maravilhosa. Música agradável, atendimento muito bom e um ambiente descontraído fazem do Cala uma das melhores opções para viver uma noite em Lima e querer voltar. Outras informações estão no site.

Nem só de ceviche se vive na capital peruana. Lima também oferece boas opções de compras nos melhores shoppings da cidade. A grife de sapatos Bruno Ferrini é um achado. Modelos exclusivos e de excelente qualidade. O melhor é aproveitar as liquidações, com descontos de até 60%. Fora daí, os sapatos podem parecer muito caros, em comparação com os preços no Brasil. Mas, quando começa, a promoção vale super a pena. A coleção de botas de outono-inverno está linda, e o que restou de sandálias de verão também é muito interessante. Confira outros detalhes no site.

O Opio Gastro Pub é um dos melhores restaurantes de comida asiática do bairro de Palermo, em Buenos Aires. Simples, sem grandes pretensões (o restaurante nem tem site), mas com uma culinária deliciosa, o Opio foi virando uma espécie de lugar de culto. Alguns dos pratos mais pedidos são a sopa tailandesa e o arroz com cogumelos. Fica na Rua Honduras 4.415. Telefone para reservas: 155-7511875.

Hotel Atton, em santiago Crédito: booking.com