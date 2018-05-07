Poesia, ceviche e barulho do mar harmonizam em restaurante de Lima

Entre os lugares em Lima que devem estar na lista dos imperdíveis da cidade está o restaurante Cala. Localizado no bairro de Barranco, em frente ao impactante Oceano Pacífico, o restaurante te recebe com uma poesia sobre o mar e o amor, de Jorge Eduardo Eielson, que termina com um verso maravilhoso: "Ao pé do mar de amor morrer, mas olhando sempre para o mar com amor, como se morrer fosse somente não olhar o mar ou deixar de amar".
Assim começa a experiência no Cala, que tem um cardápio sofisticado de ceviches, frutos do mar e peixes, sempre muito bem acompanhados por piscos variados, como o de maracujá. Mas o Cala não é apenas um restaurante com vista para o mar, onde nos banheiros as pessoas ouvem as ondas do Oceano Pacífico como se estivessem, praticamente, dentro dele.
É também um lugar de encontro noturno, ideal para tomar um drinque depois do jantar apreciando a vista simplesmente maravilhosa. Música agradável, atendimento muito bom e um ambiente descontraído fazem do Cala uma das melhores opções para viver uma noite em Lima e querer voltar. Outras informações estão no site.
Nem só de ceviche se vive na capital peruana. Lima também oferece boas opções de compras nos melhores shoppings da cidade. A grife de sapatos Bruno Ferrini é um achado. Modelos exclusivos e de excelente qualidade. O melhor é aproveitar as liquidações, com descontos de até 60%. Fora daí, os sapatos podem parecer muito caros, em comparação com os preços no Brasil. Mas, quando começa, a promoção vale super a pena. A coleção de botas de outono-inverno está linda, e o que restou de sandálias de verão também é muito interessante. Confira outros detalhes no site.
O Opio Gastro Pub é um dos melhores restaurantes de comida asiática do bairro de Palermo, em Buenos Aires. Simples, sem grandes pretensões (o restaurante nem tem site), mas com uma culinária deliciosa, o Opio foi virando uma espécie de lugar de culto. Alguns dos pratos mais pedidos são a sopa tailandesa e o arroz com cogumelos. Fica na Rua Honduras 4.415. Telefone para reservas: 155-7511875.
A rede internacional de hotéis Atton, que está presente em vários países da região, tem uma ótima opção de hospedagem em Vitacura, zona nobre de Santiago. Espaçosos, os quartos são muito confortáveis e vários deles têm uma bela vista para a Cordilheira dos Andes. Ou seja, um luxo só. E os preços são bem razoáveis: as diárias saem a partir de US$ 159.