Home
>
Vida
>
Plantas no quarto: conheça as espécies ideais - e melhore até o sono

Plantas no quarto: conheça as espécies ideais - e melhore até o sono

Especialistas garantem que algumas plantas podem até ajudar a ter uma maravilhosa noite de sono, já que purificam o ar e também auxiliam em doenças respiratórias