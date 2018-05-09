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Potencial cura

Pesquisadores encontram possível cura para a calvície

Análise em laboratório revela que remédio para osteoporose tem efeito sobre a condição

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 11:41
Calvície Crédito: Divulgação
Uma potencial cura para a calvície foi descoberta a partir do uso de um medicamento que originalmente é utilizado para tratar osteoporose. Em laboratório, pesquisadores identificaram que o remédio em questão tem um forte efeito nos folículos capilares, os estimulando a crescerem.
O fármaco contêm um composto que atinge uma proteína que age como um freio no crescimento do cabelo e, por isso, tem um papel importante no desenvolvimento da calvície. Com essa descoberta, pesquisadores acreditam trazer uma nova abordagem para o tratamento da condição para homens e mulheres.
NECESSIDADE DE TESTE CLÍNICO
A pesquisa, publicada na PLOS Biology, foi realizada em laboratório, com amostras contendo folículos capilares do couro cabeludo de mais de 40 pacientes homens que realizaram transplante de cabelo. Nessas amostras pesquisadores realizaram tratamento com o remédio para osteoporose por seis dias. Os folículos entraram rapidamente em uma fase "anágena" do crescimento do cabelo e os fios começaram a "germinar".
Para assegurar os efeitos e a segurança do tratamento, entretanto, Nathan Hawkshaw, líder da pesquisa, afirma que análises clínicas são necessárias.
Para Hawkshaw, da Universidade de Manchester, descobrir o efeito de um remédio nunca pensado para o tratamento da calvície pode "fazer uma real diferença para pessoas que sofrem com a perda de cabelo".

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