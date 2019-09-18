Personal das famosas entrega segredo de corpo sarado com saúde

Menos dores na coluna

Rodrigo Sangion diz o que você deve fazer para cuidar da coluna, evitando dores no local, à medida que exercita os músculos

Publicado em 18 de setembro de 2019

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população brasileira sente dores nas costas. Porém, não se trata do envelhecimento, mas sim a má postura e poucos cuidados com a coluna, principalmente durante a prática de exercícios físicos. Rodrigo Sangion, personal trainer e proprietário da academia Les Cinq Gym, em publicação ao site da Quem, diz o que você deve fazer para cuidar da coluna, evitando dores no local, à medida que exercita os músculos:

ALINHAMENTO DO CORPO

"Todo o alinhamento do corpo tem na coluna a sua estrutura base. É por isso que, quando ela não se posiciona corretamente ou ficamos sempre na mesma posição por muito tempo, principalmente sentado, há um desarranjo que envolve, ainda, a musculatura que dá sustentação a ela. O resultado, você sabe: dor! Se esses músculos estiverem forte e flexíveis, na medida certa, eles ajudam a manter a coluna no lugar ou amenizam os efeitos do mau posicionamento da mesma".

ALONGAMENTO

"Esqueça aquela história de que basta dar uma esticadinha aqui e ali, antes de enfrentar os aparelhos da academia ou começar a correr. Alongamento eficiente mesmo, que ajuda a deixar mais flexíveis os músculos, que dão sustentação à coluna, deve durar, no mínimo, 20 minutos".

TRABALHE AS COSTAS

"Musculatura das costas bem trabalhada (ou mesmo de ombros e peitoral) reforça o apoio necessário para que a coluna não fuja do prumo. E, aqui, também tem a ver com estética, de certo modo. De que adianta você estar maravilhosamente definido, se está todo torto, com ombros caídos à frente, ou pendendo para um dos lados? ".

ABDOMINAIS SÃO IMPORTANTES

"Você também estará fazendo bem para sua coluna, especialmente para a lombar, ao caprichar nos abdominais. Os músculos abdominais fazem parte daquela famosa região central do corpo, muito em moda ultimamente, conhecida como core. Bem estruturada, ela é fundamental para estabilizar a sua lombar".





