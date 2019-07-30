Pedras brasileiras viram móveis com design autoral

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:29
Designers capixabas descobriram a diversidade dos mármores, granitos, quartzitos e quartzos e transformaram a beleza das pedras em móveis cheios de personalidade.
O designer de mobiliário Ricardo Freisleben fez sua primeira peça em 2017. “Percebo que a rocha natural é um material dinâmico. Cada bloco é diferente, com seus contrastes e “imperfeições”, demandando tempo e experiência para compreender as peculiaridades de acabamento, resistência e a forma como será aplicada ao produto. Isso torna cada peça única e cheia de personalidade”, explica.
Ele tem experimentado a pedra ornamental em mesas, bancos, luminárias e bandejas. “O tipo de rocha não é um fator limitante. Pedras exóticas, cheias de rajados e cores são ótimas de trabalhar, mas transformar uma pedra simples e comercial num objeto de valor é um desafio”, explica ele, revelando que os quartzitos da linha Gaya, da Marbrasa, estão entre as suas pedras favoritas. “São texturas tão complexas e exóticas que podem ser aplicadas em móveis com formas simples e neutras, e ainda assim serão o centro das atenções”. Ricardo também mistura a pedra com a madeira, pois tem intimidade com o material e acredita que contrasta, complementando o conjunto sem ofuscar as características únicas do material, como suas cores e texturas – visuais e táteis.
Valorização
As irmãs Erika e Vivian Coser criaram o Studio Sette7, que propõe um design diferenciado e reflete traços e formas intrínsecas à identidade de Vivian, que é arquiteta. Com a pedra ornamental elas criam mesas de jantar, de centro e laterais, prateleiras, painéis, cachepôs e objetos de decoração. “Utilizamos as rochas em quase todas as nossas coleções. Temos projetos até de poltronas e sofás com pedra. A grande vantagem da rocha ornamental é a exclusividade, por se tratar de um produto natural, os materiais nunca serão iguais. Posicionar as rochas ornamentais como objetos de design tende a promovê-las e valorizá-las”, diz Vivian, que seleciona exclusivamente materiais brasileiros, fomentando nosso mercado interno.
O Studio costuma usar mármores, quartzitos e até quartzos (mais nobres) como opções de materiais, que variam entre algumas escalas de cinza, verde, vermelho, azul e até rosa. “Em nossas peças, aplicamos as rochas como elementos principais no design. Usamos também a madeira natural e o aço, que geralmente vêm para base e suporte”, explica Vivian, que recentemente expôs uma mesa de centro em Milão.
Móveis exclusivos
Em 2014 o designer Ronaldo Barbosa criou 20 modelos de móveis, entre mesas centrais, de jantar, lateral e bancos. “A ideia foi exatamente privilegiar os desenhos já existentes nas pedras e, a partir deles, fazer composições como se fossem grandes mosaicos”, explicou na época.
Seu processo de criação combinou os desenhos das pedras com cortes mais radicais nas chapas. Todos os detalhes das peças foram selecionadas minuciosamente pelo designer, que escolheu o aço inox como base para suas criações, mas também usou materiais nobres como quartzito, aço, ouro, prata e bronze. Com o estilo contemporâneo, as pedras parecem flutuar sobre a base das peças da coleção de móveis, que foi dividida em três séries: Bronze, Silver e Gold, e que conta com detalhes em metal polido ou banhado, compondo o desenho.
