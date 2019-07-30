Décor

Pedras brasileiras viram móveis com design autoral

A diversidade dos mármores, granitos, quartzitos e quartzos compõem peças do design por profissionais capixabas

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:29 - Atualizado há 6 anos

Designers capixabas descobriram a diversidade dos mármores, granitos, quartzitos e quartzos e transformaram a beleza das pedras em móveis cheios de personalidade.

O designer de mobiliário Ricardo Freisleben fez sua primeira peça em 2017. “Percebo que a rocha natural é um material dinâmico. Cada bloco é diferente, com seus contrastes e “imperfeições”, demandando tempo e experiência para compreender as peculiaridades de acabamento, resistência e a forma como será aplicada ao produto. Isso torna cada peça única e cheia de personalidade”, explica.





Móvel de Ricardo Freisleben Crédito: Divulgação

Ele tem experimentado a pedra ornamental em mesas, bancos, luminárias e bandejas. “O tipo de rocha não é um fator limitante. Pedras exóticas, cheias de rajados e cores são ótimas de trabalhar, mas transformar uma pedra simples e comercial num objeto de valor é um desafio”, explica ele, revelando que os quartzitos da linha Gaya, da Marbrasa, estão entre as suas pedras favoritas. “São texturas tão complexas e exóticas que podem ser aplicadas em móveis com formas simples e neutras, e ainda assim serão o centro das atenções”. Ricardo também mistura a pedra com a madeira, pois tem intimidade com o material e acredita que contrasta, complementando o conjunto sem ofuscar as características únicas do material, como suas cores e texturas – visuais e táteis.

Obra de Erika e Vivian Coser Crédito: Divulgação

Valorização

As irmãs Erika e Vivian Coser criaram o Studio Sette7, que propõe um design diferenciado e reflete traços e formas intrínsecas à identidade de Vivian, que é arquiteta. Com a pedra ornamental elas criam mesas de jantar, de centro e laterais, prateleiras, painéis, cachepôs e objetos de decoração. “Utilizamos as rochas em quase todas as nossas coleções. Temos projetos até de poltronas e sofás com pedra. A grande vantagem da rocha ornamental é a exclusividade, por se tratar de um produto natural, os materiais nunca serão iguais. Posicionar as rochas ornamentais como objetos de design tende a promovê-las e valorizá-las”, diz Vivian, que seleciona exclusivamente materiais brasileiros, fomentando nosso mercado interno.

Obra de Erika e Vivian Coser Crédito: Divulgação

O Studio costuma usar mármores, quartzitos e até quartzos (mais nobres) como opções de materiais, que variam entre algumas escalas de cinza, verde, vermelho, azul e até rosa. “Em nossas peças, aplicamos as rochas como elementos principais no design. Usamos também a madeira natural e o aço, que geralmente vêm para base e suporte”, explica Vivian, que recentemente expôs uma mesa de centro em Milão.

Móvel de Ronaldo Barbosa Crédito: Divulgação

Móveis exclusivos

Em 2014 o designer Ronaldo Barbosa criou 20 modelos de móveis, entre mesas centrais, de jantar, lateral e bancos. “A ideia foi exatamente privilegiar os desenhos já existentes nas pedras e, a partir deles, fazer composições como se fossem grandes mosaicos”, explicou na época.

Móveis com rochas ornamentais Crédito: Divulgação

Seu processo de criação combinou os desenhos das pedras com cortes mais radicais nas chapas. Todos os detalhes das peças foram selecionadas minuciosamente pelo designer, que escolheu o aço inox como base para suas criações, mas também usou materiais nobres como quartzito, aço, ouro, prata e bronze. Com o estilo contemporâneo, as pedras parecem flutuar sobre a base das peças da coleção de móveis, que foi dividida em três séries: Bronze, Silver e Gold, e que conta com detalhes em metal polido ou banhado, compondo o desenho.





