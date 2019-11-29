Para dermatologista, ácido hialurônico não preenche vazio existencial

Sim. Na minha área, procuro me atualizar sempre para ter um olhar amplo da beleza. E cada dia mais me surpreendo como o mundo da estética está cheio de exageros. A beleza é um conjunto de proporções, mas também de emoções e atitudes. Os estímulos e resultados precisam de tempo. O brilho, o viço, a firmeza e a luminosidade são obtidos assim! Nada é conquistado de uma hora para outra. As pessoas estão imediatistas. Buscam resultados rápidos e querem transformações que na verdade vão gerar mais ansiedade e frustração.