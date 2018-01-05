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Emoção

Pai emociona filho ao dar macaco de pelúcia com voz da mãe que morreu no ano passado

O brinquedo foi uma forma que Antonio Vargas encontrou de fazer seu filho se manter próximo da mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 12:48

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 12:48

Pelúcias Crédito: Pixabay
Com um gesto que lembrou alguns episódios da série Black Mirror, Antonio Vargas decidiu tornar o Natal do seu filho especial. Ele encomendou um macaco de pelúcia personalizado com mensagens de voz da mãe do garoto, que morreu no ano passado, para seu filho sempre se lembrar dela.
Vargas postou no Facebook um vídeo, que mostra desde ele escolhendo o brinquedo até seu filho o abrindo, e logo viralizou. Quando o filho de Vargas ouve a voz da mãe saindo do macaco de pelúcia, ele o abraça e não consegue conter as lágrimas.
Esse é um momento tocante para mim como pai. Encomendei esse macaco para ter batida de coração e falar com meu filho para que ele pudesse ouvir a voz da mãe novamente. Ela morreu no último dia 4 de julho. Nós sempre chamamos nosso filho de macaquinho, então no Natal o desejo dele virou realidade! Eu amo o meu garoto com todo o meu coração, papai te ama, escreveu Vargas na descrição do vídeo.

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