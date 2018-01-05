Pai emociona filho ao dar macaco de pelúcia com voz da mãe que morreu no ano passado

Pelúcias Crédito: Pixabay

Com um gesto que lembrou alguns episódios da série Black Mirror, Antonio Vargas decidiu tornar o Natal do seu filho especial. Ele encomendou um macaco de pelúcia personalizado com mensagens de voz da mãe do garoto, que morreu no ano passado, para seu filho sempre se lembrar dela.

Vargas postou no Facebook um vídeo, que mostra desde ele escolhendo o brinquedo até seu filho o abrindo, e logo viralizou. Quando o filho de Vargas ouve a voz da mãe saindo do macaco de pelúcia, ele o abraça e não consegue conter as lágrimas.