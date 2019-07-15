Home
>
Vida
>
Os tons pastel são apostas certeiras para o nosso inverno capixaba

Os tons pastel são apostas certeiras para o nosso inverno capixaba

Essas cores trazem um pouco de luz ao que antes eram produções mais sóbrias

A Gazeta

Publicado em 15 de julho de 2019 às 17:57

 - Atualizado há 6 anos

Os tons pastel - ou candy colors – são apostas certeiras para o nosso inverno. As cores açucaradas ganham casacões, terninhos, tricôs e até sapatos e bolsas para os looks invernais. Eles trazem um pouco de luz ao que antes eram produções mais sóbrias.

Recomendado para você

Ouça a análise da comentarista Andréa Salsa

Ficar muito tempo na mesma empresa é o ideal para a carreira?

Ouça entrevista com o superintendente estadual do IBGE, Max Athayde Fraga

População brasileira tende a encolher já a partir dos próximos anos, projeta IBGE

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) faleceu no dia 17 de agosto e deixa um legado de décadas de TV

Honestidade e respeito: as lições que Sílvio Santos deixa para o mundo profissional

Candy colors são as cores tendência para o inverno Crédito: Pinterest

Em colorblocking, pontos de cor ou monocromáticas, as cores clarinhas e delicadas podem fazer a temporada muito mais estilosa. A vantagem desses tons é que dificilmente eles vão bater de frente em um look. Então é seguro misturar as cores entre si sem se preocupar em ficar over, já que as elas harmonizam mais fácil.

Candy colors são as cores tendência para o inverno Crédito: Pinterest

Para experimentar a tendência sem arriscar demais, um ponto de cor é sempre válido! Mas prefira inseri-lo em um look branco ou neutro para que se destaque.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza Moda

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais