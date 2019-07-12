Casa noturna

Os pubs estão na moda e são a cara do inverno

Menores, aconchegantes e com um ar mais "underground", estes espaços têm atraído não só a galera jovem, mas também pessoas mais velhas que curtem boa música, petiscos e cerveja de qualidade

Publicado em 12 de julho de 2019 às 23:28 - Atualizado há 6 anos

Pub 426, que fica na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Uma boa música, um bom aperitivo e uma gelada daquelas... A definição de uma noite perfeita depende de cada pessoa, mas a combinação acima, com certeza, está entre as que mais agrada a maioria delas, variando, talvez, o estilo de música, os petisco ou a bebida. Sendo assim, o que faz com que um tipo de programa vire o queridinho do momento? Há uns meses, as cervejarias estilo TAP – do inglês, "taphandle", que, traduzido, seria "torneira de chope – dominaram o pedaço. Mas agora, talvez pela chegada da estação fria, a vez é dos pubs.

Menores e, por isso, mais aconchegantes; com pouca iluminação e, por isso, com um ar mais “underground”, esses espaços tem atraído não só a galera jovem, como pessoas mais velhas que curtem uma boa música, especialmente clássicos do rock, apresentada ao vivo. Mas não só isso. Abreviação de “public house” (“casa pública”), pub é a designação dada a um tipo de bar, onde são servidas bebidas - principalmente alcoólicas - e comidas rápidas. E esse conceito veio dos britânicos, que faziam sucesso no século passado com seus pubs inspirados em poetas e escritores.

“São espaços para se tomar uma boa cerveja e escutar boa música”, explica o músico e empresário Saulo Simonassi, um dos donos do PUB 426, que abriu recentemente e tem lotado parte da calçada da Rua João da Cruz, na Praia do Canto. “No Brasil, temos vários pubs espalhados por dezenas de cidades, alguns inclusive com anos de tradição. E o que mais me agrada nesse tipo de local é o fato de todos buscarem uma identidade própria”, diz Saulo.

Para ele, a cultura dos pubs por aqui está diretamente ligada ao fortalecimento e surgimento mercadológico das cervejas artesanais - desde a chegada de mais variedades de rótulos importados, até a explosão das fabricações próprias espalhadas por todo o território nacional. “Acho que esse modelo é uma realidade há alguns anos e acredito que ele vá se expandir na mesma proporção que o negócio da cerveja artesanal”, avalia o músico.

A essência desses locais está diretamente ligada com a venda de bebidas alcoólicas - principalmente a cerveja -, mas também com a música, sendo o rock and roll um dos gêneros preferidos. “Acho que a principal diferença desses locais é a questão cultural e social. No pub, geralmente através da criação de uma identidade sensorial, você acaba formando um público fiel que se identifica com o perfil da casa”, acrescenta.

O músico Saulo Simonassi tocando no pub 426 Crédito: divulgação

A ESSÊNCIA DO ESTILO

Há mais de 30 anos cantando e tocando na noite e, claro, observando vários erros e acertos de diversos estabelecimentos, Saulo decidiu investir no seu próprio negócio. O Pub 426 oferece a essência do estilo pub aos frequentadores, com música ao vivo todos os dias, e uma carta variada de cervejas. “Buscamos a essência desse estilo, oferecemos uma excelente carta de cervejas e um casting artístico com o que existe de melhor no Espírito Santo, além de atrações nacionais consagradas”, completa Saulo.

Uma média de 100 pessoas circula em cada dia de funcionamento da casa, que não cobra pelo couvert nas terças, quartas, sábados e domingos à tarde. Apenas nas quintas, sextas e sábados à noite. O desafio do momento é firmar a casa como uma excelente opção de entretenimento na capital. “Estamos muito otimistas com o futuro, mas mais ainda atentos ao nosso presente”, conclui.

Desde que a casa abriu, o empresário Igor Siqueira se firmou como frequentador assíduo. “Virou quase um hobbie. Costumo dizer que vou a pubs por uma razão: música. Eu amo música. Respiro música. E é justamente isso que me torna frequentador corriqueiro do 426”, conta.

Ele vai ao local pelo menos 2 vezes na semana, porque lá acaba sendo um ponto de encontro com a galera, e, além disso, foi onde ele e a namorada se conhecerem. “Eu e ela sempre vamos. E sempre encontramos uma turma de amigos lá, sem nem precisar marcar”. E complementa: “é a combinação perfeita de música de qualidade e amigos”.

Frederico Feliz, proprietário do Pub Santno's, que fica na Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva

DA VARANDA PARA A GARAGEM

Além da explosão das cervejas artesanais por aqui, para o empresário Frederico Feliz, o crescimento dos pubs é resultado do sucesso de empreendedores “que ousaram sair da varanda e entrar na garagem”. E assim como esses novos empreendedores, Frederico também se jogou no ramo, e hoje é proprietário do Santino´s pub, na Praia da Costa. “O nosso formato propõe ao cliente uma atmosfera única de aconchego, sendo “intimidade” a palavra-chave dessa experiência, que mistura boa acústica, ambiente climatizado e boa comida. É uma viagem no tempo”, explica ele.

A casa não apenas reproduz o pub original - aquele atrás de uma portinha discreta, que quando você entra parece estar em outra dimensão -, mas porque ele é original em seu conceito. “Você entra por uma barbearia toda charmosa, no clima de família italiana dos anos 30, e ao abrir a porta do pub você mergulha em um clima de beco de Little Italy durante a Lei Seca. E para completar a experiência, tem estúdio com tattoo rolando enquanto você ouve um som e toma uma cerveja”, diz Fred, que decidiu abrir a casa ao voltar para o Brasil após morar 10 anos fora do país. “Onde eu morava havia muitos pubs, então me adaptei ao conceito e, ao retornar ao Brasil, percebi que não havia nada parecido com o que vi lá fora. Mas o público estava aqui, procurando essa experiência. Desde então venho tentando oferecer o que vi e vivi de melhor nesse ramo”, diz ele. Que complementa: “a vantagem desse modelo é justamente a oportunidade de trabalhar a joia bruta que ainda é o conceito de pub aqui no estado”.

Sinuca no Pub Santino's, que fica na Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesse clima intimista, Santino’s recebe uma média de 25 pessoas, nos dias de semana, e 50 aos sábados e domingos. Para o proprietário, o crescimento é importante, mas sem deixar perder o espírito da casa. “Acredito muito na originalidade das idéias, e vejo isso como um indicador de que aqueles que se mantem fiéis às suas propostas podem sim estabelecer conceitos duradouros”, diz Frederico Feliz.

O diretor comercial Paulo Eduardo Vaz frequenta o Santino’s pub desde sua abertura, e conta que conheceu o espaço através da barbearia - que também é a “porta de entrada” do lugar. Natural de São Paulo, ele costuma frequentar casas noturnas e viajar, mas garante que o pub de Vila Velha conquistou seu coração, por conta do atendimento e da amizade que criou com quem trabalha no local.

“No Santino's, o atendimento é de primeira, tem música boa, as opções de drinks são diferenciadas, e os pratos do cardápio são supergostosos. Além de ser um ponto de encontro com amigos, e também ótimo para fazer novas amizades”, conclui ele.

SOM E TECNOLOGIA

O conceito dos pubs aliado à tecnologia de um estúdio musical fez surgir o BlackBox, na Avenida Leitão da Silva. O espaço, que tem dois “Leos” como proprietários, o Molini e o Hackin, foi inaugurado o mês passado e presente se consolidar como um empreendimento que traz um ativismo e engajamento com a cena da música local, já que as bandas podem agendar para tocar no local.

Os dois Léos, o Molini e o Hackin, donos de um novo conceito de pub com estúdio Crédito: Divulgação

“O conceito é utilizar o espaço para duas coisas diferentes que dão certo. Temos uma camera de fazer livestream, então as bandas podem tocar e ser gravadas ao vivo. Daí, geramos conteúdo para aquela banda ou artista, e para o estúdio. Assim, pretendemos fomentar a cena local, e ter uma relação de parceria com o músico que toca na casa”, afirma Leo Molini.

A ideia original da dupla era achar um estúdio para montar o pub, mas quando os dois conheceram o local onde estão funcionando, acharam perfeito e com a acústica ótima. “Adoramos o imóvel, é um prédio estilo galpãozinho dentro de Vitória, um espaço superconfortável”, acrescenta ele.

Além de contar com música, tecnologia, e estúdio, o BlackBox também serve diversos petiscos, drinks, e muita cerveja artesanal.

PUB E GASTRONOMIA

Seguindo na linha dos conceitos diferentes adotados pelos Pubs, uma boa pedida também é investir em um bom cardápio, com muito hambúrguer gourmet, drinks, e cerveja artesanal. E essa foi a ideia do gastropub Mad Rocks, que fica em laranjeiras, na Serra. O pub foi aberto em 2016, e hoje, de acordo com Marcos Sávio – empresário proprietário da casa- , já possui uma relação de fidelidade com seus frequentadores.

“Eu trabalhei por 10 anos como garçom, barmen, ajudante de cozinha e sempre me envolvi na área de atendimento ao publico. Morei fora por dois anos, e expandi minhas ideias. E foi assim que percebi que no meu município faltava algo com a pegada de um pub, algo com identidade e descolado”, explica Marcos.





O Mad Rocks oferece ao público, além de muita música com as bandas residentes, um cardápio com hambúrgueres artesanais, drinks exclusivos, e chopes. “Queremos também sempre trazer um atendimento com amor e muito carinho aos clientes, se importando de fato com os mínimos detalhes”, complementa o proprietário.

A assistente contábil Pabline Kao já tem o Mad Rocks como segunda casa, e frequenta desde sua inauguração. Para ela, os pubs em geral são lugares agradáveis, com músicas diferenciadas, e que contemplam tanto um grupo de amigos, quanto uma pessoa sozinha. E sobre o Mad ela afirma: “Conheci pessoas incríveis e que tornaram a experiência do lugar ainda melhor. Mas a verdade é que seja para encontro com os amigos ou para ir sozinha, eu amo aquele lugar”.

SERVIÇO:

Pub 426

R. João da Cruz, 485-325 - Praia do Canto, Vitória

Terça a sexta: 17h - 00h

Sábado: 11h - 00h

Domingo: 11h - 19h

Santino's Pub

R. Castelo Branco, 650 - Praia da Costa, Vila Velha

Terça a sábado: 18h - 1h

BlackBox Studio Pub

Av. Leitão da Silva, 1379 - Sala 5 - Gurigica, Vitória

Estúdio: segunda á sábado: a partir das 10h





Pub: quinta á sábado: a partir das 18h, porém bandas começam às 22h

Mad Rocks

R. Rui Barbosa, 14 - Parque Res. Laranjeiras, Serra

Domingo e segunda: 17:30h – 00:00h

Terça e quarta: 17:30h – 00:30h





Quinta: 17:30h – 1:30h

Sexta e sábado: 17:30h – 2:30h

Liverpub Vitória

Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória

Quinta-feira: 20h - 2h

Sexta-feira: 22h - 4h

Sábado: 22h - 00h

Motor Rockers Pub

R. Joaquim Lírio, 250 - loja 06 - Praia do Canto, Vitória

Segunda e terça: 16h - 22h

Quarta: 16h - 00h

Quinta e sexta: 16h - 00h

Sábado: 10h - 00h

Cleaver Meat Pub

R. Eugênio Netto, 369 - Praia do Canto, Vitória

de terça a sábado: 18h - 00h

Wanted Pub

R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória

Tercça e quarta: 21h -4h

quinta a sabado: 21h - 5h

Castle Rock Pub

Av. Braúna - Colina de Laranjeiras, Serra

Terça a sábado: 18h - 2h

Domingo: 16h - 2h

