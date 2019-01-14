Home
>
Vida
>
Os mercadinhos de bairro retornam com tudo e conquistam novos adeptos

Os mercadinhos de bairro retornam com tudo e conquistam novos adeptos

Sucesso nas décadas passadas, os pequenos mercados estão de volta aos bairros. Além da comodidade, eles oferecem dos produtos tradicionais aos itens mais diferenciados