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Celebridades

Os cabelos curtos e ultra brilhosos são tendência entre as famosas

A simplicidade e elegância desse penteado conquistaram celebridades como Hailey Baldwin e quase todo o clã Kardashian-Jenner

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 18:50
Hailey Baldwin é adepta da tendência e exibe seu glass hair pelos red carpets e posts no instagram Crédito: Reprodução/ Instagram
O brilho entrou na moda de vez e virou tendência com a "glass skin" - aquele efeito glossy, que deixa a pele brilhosa. E agora, com o "glass hair", ele subiu à cabeça e já toma conta do penteado das celebridades. Olivia Culpo, Bella Hadid, Hailey Baldwin e quase todo o clã Kardashian-Jenner já aderiram ao cabelo com bob curto e ultra brilhante. 
Chris Appleton - hairstylist responsável pelos cabelos de Kim Kardashian - contou o segredo do look em post nas redes sociais. "Diferente do look super chapado que fizemos no passado, dessa vez quisemos um cabelo com mais volume, por isso puxei as pontas para dentro para dar esse charme 90's" explicou ele. Além disso, Chris também aplicou um spray anti-humidade e secou os cabelos com uma escova grossa. 
Outra adepta da tendência é Hailey Baldwin, que exibe seu glass hair pelos red carpets e posts no instagram. A responsável por suas madeixas, Jennifer Yepez, revelou que adiciona um pouco de mousse antes de secar os cabelos, para garantir mais leveza e movimento aos fios. 
O haistylist Leon Recla explica que, por ser um penteado prático e elegante, a tendência conquistou também as frequentadoras dos salões de beleza da grande Vitória. Ele ainda revela os segredos para obter essa produção. "Os fios devem estar em perfeito alinhamento, por isso a escova deve ser feita com efeito todo para dentro - usando algum leave in anti-umidade, e logo em seguida finalizada com um óleo para selar os fios contra a umidade a fim de obter o resultado desejado" relata o profissional. 
Para complementar o penteado com o efeito "molhado", Leon revela que os fios devem ser lavados e finalizados com mousse. "Durante o processo é recomendado usar o secador com um pente de dentes largos" complementa ele. 

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