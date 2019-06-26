Home
Olhos e boca secos são sinais de síndrome rara

Doença autoimune afeta as glândulas salivares e lacrimais. Assim, os olhos ficam sempre ressecados. A boca parece não ter saliva, causando uma dificuldade de engolir os alimentos e engasgos frequentes