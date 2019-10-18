Oleaginosas: um punhado por dia pode prevenir doenças graves

Amêndoa

A principal característica da amêndoa é a fartura de zinco. O mineral contribui para o bom funcionamento do sistema de defesas orgânicas e também é necessário para a divisão celular, estrutura da pele e cicatrização. Ele ainda tem função antioxidante, através do manganês, do cobre e da vitamina E. Esta última é encontrada em quantidade maior do que a necessária e ajuda a combater inflamações. Rica em proteínas (aproximadamente 20% de sua composição), a amêndoa também é fonte de zinco, magnésio, proteínas, fibras e gorduras monoinsaturadas, que podem diminuir os níveis de colesterol ruim no sangue. Recomendação: 5 a 10 amêndoas por dia