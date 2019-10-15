De graça

Oficina aborda gastronomia saudável para pré-bariátricos

Evento acontece no dia 17 de outubro, na Ufes, em Vitória, e vai ensinar receitas como a do sorvete de banana

Cozinhar de forma saudável é tema de palestra para pré-bariátricos Crédito: Unsplash

O Departamento de Nutrição da Ufes e o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) vão ensinar, gratuitamente, pacientes na fase que antecede a cirurgia bariátrica a cozinharem e comerem de forma saudável.

A Oficina Culinária para Pré-Bariátricos ocorre no dia 17 de outubro das 8h30 às 11h30, para obesos já inscritos no Programa de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hucam. A aula será no Laboratório de Nutrição Dietética da Ufes, em Maruípe, e faz parte do projeto de Extensão “Práticas de Alimentação Saudável: Construção, Desenvolvimento e Avaliação.

Todo candidato à cirurgia de redução de estômago tem que passar por reeducação alimentar. Só assim os benefícios da bariátrica são duradouros. Nesta oficina, coordenada pela nutricionista Maria Del Carmen Bisi Molina, ela explica que o principal problema na alimentação não é apenas a quantidade, mas a qualidade nutritiva dos alimentos consumidos

A nutricionista afirma: “A culpabilização do obeso pela sua condição é um mito. Nós criamos os obesos” e explica que essa doença é fruto de uma sociedade que consome de forma exagerada, e não apenas de um sujeito específico.

Entre as principais receitas apresentadas no projeto estão o sorvete de banana utilizando somente a própria fruta, sal de ervas, pão integral e um bolo de banana com aveia. Além de saudáveis os pratos possuem baixíssimo custo, os ingredientes do bolo de banana por exemplo totalizam apenas R$ 4,20.

O Projeto de Extensão também oferece cursos de alimentação saudável para a comunidade e para agentes comunitários de saúde, possibilitando que os participantes melhorem sua relação com a comida.

O programa de Cirurgia Bariátrica do Hucam-Ufes é o único hospital da rede pública do Espírito Santo capaz de oferecer uma técnica cirúrgica que possibilita que o paciente sinta menos dor e que a recuperação seja mais rápida, a chamada videolaparoscopia. A equipe conta com profissionais de várias áreas como médicos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sócias e enfermeiros, dentre outras funções.

