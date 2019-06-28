Home
O que você acha do seu pet ser sócio-torcedor do seu time?

O Temperley, um clube da argentina, criou essa moda. Os mascotes terão direito a uma carteira especial e contarão com descontos em pet shops e veterinários vinculados ao time