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O que está por atrás do mau hálito e como acabar com ele

Problema atinge cerca de 30% da população brasileira. Nem sempre a própria pessoa percebe o mau cheiro

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 12:06

Publicado em 

22 out 2019 às 12:06
Escova de dentes: higiene bucal ajuda a afastar o mau hálito Crédito: Unsplash
Quem nunca colocou as mãos sobre a boca e assoprou para dar uma conferida no hálito? De acordo com a Associação Brasileira de Halitose (ABHA), o problema atinge cerca de 30% da população brasileira. Ele não é considerado uma doença, mas pode indicar que há um sinal de desequilíbrio no organismo. Manter uma boa higienização é essencial para evitar a condição.
Muitas vezes, a pessoa que possui mau hálito não costuma sentir o mau cheiro. Segundo a dentista Catarina Riva, isso se dá por conta da fadiga olfatória. "É quando o individuo se acostuma com o cheiro e o seu nariz não percebe mais a informação daquele aroma. Como quando passamos um perfume. De primeiro, nós sentimos o cheiro, mas depois as células olfatórias se habituam e já não sentimos mais", explica a especialista.
Segundo a dentista, a melhor forma de descobrir se há alguma alteração no hálito é perguntando a um amigo. "Infelizmente, a halitose pode interferir nos relacionamentos pessoais, por isso é importante perguntar sobre a questão, para em seguida apurar as causas do problema", aconselha.

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A halitose é causada por questões da cavidade bucal, como doenças da gengiva e a língua branca. A inflamação e acúmulo de placa bacteriana, respectivamente, somadas a falta de tratamento e má higiene pode intensificar o mau cheiro. "Jejum prolongado, cáries, amigdalite, ingestão de alimentos com odores como cebola, alho, álcool também podem ser causadores do problema", complementa Catarina Riva.
Para evitar a halitose é preciso manter a higiene bucal em dia. "O ideal é sempre usar o fio dental, escovar os dentes e a língua, ter uma dieta balanceada, evitar jejum prolongado, controlar o estresse e consultar o dentista regularmente. Seja qual for a causa da halitose, esses cuidados são fundamentais", recomenda a dentista.

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