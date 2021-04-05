Nutrição: 6 sinais que mostram que a sua alimentação não está boa

Alimentação saudável interfere na vida Crédito: Pixabay

Você é o que você come! Essa máxima é conhecida e propagada por quem preza pela boa alimentação, você provavelmente já ouviu em algum momento. Não é novidade que o estilo de vida, entre a nutrição e os exercícios físicos, determinam a saúde de cada um. Mas o que pode parecer novo é a comunicação a partir dos hábitos ruins. Isso porque sinais físicos, desde um cansaço até uma indisposição estomacal, podem ser evidências de que você está se alimentando mal.

O prato de comida do almoço, por exemplo, pode ser considerado a identidade, uma vez que ele mostra o que está sendo consumido por você. As cores, variedades, excesso de frituras, quantidade de carboidratos, tudo isso colabora para a forma como levamos a vida.

Para a nutricionista Roberta Larica, o que é consumido precisa ser pautado em três quesitos: quantidade, qualidade e variedade.

A comentarista da CBN Vitória chama atenção para o aparecimento dos sinais de acordo com os desvios no estilo de vida saudável.

"Nossa alimentação diária requer atenção. Às vezes o corpo não consegue suprir o que está faltando, o que você deixou de consumir em algum momento. Com isso, surgem pequenas manifestações, sinais como unha mais fraca, queda de cabelo, dor muscular. É uma forma de alertar sobre a alimentação ou a necessidade de suplementação" Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da CBN Vitória

Ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, Roberta Larica disse que um prato considerado saudável não é suficiente se repetido todos os dias. A nutricionista elogiou o "PF brasileiro" com arroz, feijão, carne e salada, mas mostra que é preciso variedade.

Arroz e feijão estão sempre presentes no prato do brasileiro Crédito: Pixabay

"O que vemos hoje é a repetição na alimentação. Por mais que seja saudável, pode gerar uma deficiência", completa.

Ela sugere que ocorram alterações ao longo da semana. Que seja a substituição do feijão por uma lentilha, a adição de uma batata doce, entre outras.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE SINAIS FÍSICOS:

AFTAS NA BOCA Roberta Larica indica que esse sinal pode ser falta de ferro, vitaminas do complexo B, zinco e até vitamina D A sensação de areias nos olhos pode apontar faltas de vitaminas do complexo B, principalmente a B2, segundo a nutricionista Pode ser resultado de uma deficiência com zinco e também vitaminas do complexo B Uma indisposição pode mostrar que o seu sistema imunológico pode estar com problemas Fonte maior de incômodo das mulheres, os problemas nas unhas podem indicar uma deficiência com zinco ou selênio Ácido fólico deficitário pode ocasionar em aftas na boca. Assim como a ausência de vitaminas presentes em alimentos verdes escuros, como brócolis

Assim, quando há a deficiência, manifestada através dos sinais físicos, como o cansaço e unha mais fraca, é necessário ir em busca de respostas, segundo a nutricionista.

"Em caso de muitos sintomas físicos, trabalhamos com base nas vitaminas relacionadas aos sinais e analisamos os exames sanguíneos para corrigir as deficiências. A suplementação, por exemplo, busca preencher o que falta", diz.