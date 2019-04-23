Novas lentes de óculos protegem contra luzes nocivas UV e azul-violeta

A Essilor lança a Blue UV Filter, que protege o globo ocular dos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol, e da luz azul-violeta nociva, emitida pelo sol em ambientes externos e também por equipamentos eletrônicos, lâmpadas LED e fluorescentes. Crédito: Divulgação Essilor

Não é de hoje que o mercado óptico tem investido pesado na busca de tecnologias que deem proteção e bem-estar aos olhos. A novidade do momento, que acaba de ser lançada no país - e já é possível de ser encontrada na Grande Vitória - são as lentes para óculos que prometem a proteção contra as luzes nocivas UV e azul-violeta. Elas foram apresentadas na Expo Óptica Brasil, em São Paulo, no início do mês.

A Essilor lança a Blue UV Filter, que protege o globo ocular dos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol, e da luz azul-violeta nociva, emitida pelo sol em ambientes externos e também por equipamentos eletrônicos, lâmpadas LED e fluorescentes.

É essencial proteger os olhos da luzes nocivas UV e azul-violeta e deixar passar a luz azul-turquesa benéfica para regular várias funções biológicas. “Existem dois tipos de luz azul. A azul-turquesa é benéfica e regula o sono e a hora de despertar, além de fazer bem ao humor e à memória. Já a luz azul-violeta nociva causa cansaço visual, dor nos olhos, dor de cabeça e o envelhecimento da retina. Esse tipo de luz é emitida por smartphones, tablets, computadores, lâmpadas de Led e fluorescentes. Quanto maior for a exposição, maior o risco, por isso, todos precisam se proteger. A lente é capaz de oferecer dupla proteção contra os raios UV e os azul-violeta nocivos”, explica o oftalmologista Milton Ruiz.

Já a Fhocus Optical Solutions apresentou a Lothos Control UV Protect, que é antirreflexo e traz a proteção dos olhos contra a fadiga ocular, que causada pela exposição dos olhos à luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos. “A fadiga ocorre devido à exposição prolongada àquela que é chamada frequência de luz azul. Os sintomas podem incluir irritação dos olhos, dor de cabeça, olhos cansados e olheiras”, diz o gerente de marketing Clédio Rodrigues.

*O jornalista viajou a convite do evento

A Essilor lança a Blue UV Filter, que protege o globo ocular dos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol, e da luz azul-violeta nociva, emitida pelo sol em ambientes externos e também por equipamentos eletrônicos, lâmpadas LED e fluorescentes. Crédito: Divulgação Essilor

Lentes para o público teen

A marca alemã Zeiss também lança a linha kids, que são as lentes projetadas especialmente para o público infanto-juvenil. Fabricadas com policarbonato, material que traz segurança contra impactos, as novas lentes contam com tecnologia Freeform, que promove uma precisão nas lentes, reduzindo o desfoco periférico, ao mesmo tempo em que garante uma visão mais ampla e nítida.