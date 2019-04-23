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Já chegou na Grande Vitória

Novas lentes de óculos protegem contra luzes nocivas UV e azul-violeta

Lançada no Brasil, a tecnologia inovadora em lentes promete proteger a visão das luzes nocivas UV e azul-violeta. Elas foram apresentadas na Expo Óptica Brasil, em São Paulo, no início do mês

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 17:09

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 abr 2019 às 17:09
A Essilor lança a Blue UV Filter, que protege o globo ocular dos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol, e da luz azul-violeta nociva, emitida pelo sol em ambientes externos e também por equipamentos eletrônicos, lâmpadas LED e fluorescentes. Crédito: Divulgação Essilor
Não é de hoje que o mercado óptico tem investido pesado na busca de tecnologias que deem proteção e bem-estar aos olhos. A novidade do momento, que acaba de ser lançada no país - e já é possível de ser encontrada na Grande Vitória - são as lentes para óculos que prometem a proteção contra as luzes nocivas UV e azul-violeta. Elas foram apresentadas na Expo Óptica Brasil, em São Paulo, no início do mês.
A Essilor lança a Blue UV Filter, que protege o globo ocular dos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol, e da luz azul-violeta nociva, emitida pelo sol em ambientes externos e também por equipamentos eletrônicos, lâmpadas LED e fluorescentes.
É essencial proteger os olhos da luzes nocivas UV e azul-violeta e deixar passar a luz azul-turquesa benéfica para regular várias funções biológicas. “Existem dois tipos de luz azul. A azul-turquesa é benéfica e regula o sono e a hora de despertar, além de fazer bem ao humor e à memória. Já a luz azul-violeta nociva causa cansaço visual, dor nos olhos, dor de cabeça e o envelhecimento da retina. Esse tipo de luz é emitida por smartphones, tablets, computadores, lâmpadas de Led e fluorescentes. Quanto maior for a exposição, maior o risco, por isso, todos precisam se proteger. A lente é capaz de oferecer dupla proteção contra os raios UV e os azul-violeta nocivos”, explica o oftalmologista Milton Ruiz.
Já a Fhocus Optical Solutions apresentou a Lothos Control UV Protect, que é antirreflexo e traz a proteção dos olhos contra a fadiga ocular, que causada pela exposição dos olhos à luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos. “A fadiga ocorre devido à exposição prolongada àquela que é chamada frequência de luz azul. Os sintomas podem incluir irritação dos olhos, dor de cabeça, olhos cansados e olheiras”, diz o gerente de marketing Clédio Rodrigues.
*O jornalista viajou a convite do evento
A Essilor lança a Blue UV Filter, que protege o globo ocular dos raios ultravioletas (UV), emitidos pelo sol, e da luz azul-violeta nociva, emitida pelo sol em ambientes externos e também por equipamentos eletrônicos, lâmpadas LED e fluorescentes. Crédito: Divulgação Essilor
Lentes para o público teen
A marca alemã Zeiss também lança a linha kids, que são as lentes projetadas especialmente para o público infanto-juvenil. Fabricadas com policarbonato, material que traz segurança contra impactos, as novas lentes contam com tecnologia Freeform, que promove uma precisão nas lentes, reduzindo o desfoco periférico, ao mesmo tempo em que garante uma visão mais ampla e nítida.
> 8 modelos de óculos de sol para curtir o calor com muito estilo
Assim como as lentes para adultos, o produto conta com tratamento chamado de Duravision BlueProtect, que promove o bloqueio das luzes azuis provenientes de equipamentos eletrônicos. Elas também já saem de fábrica com a moderna Tecnologia UVProtect, que fornece máxima proteção contra os raios ultravioletas causadores de sérios prejuízos à visão. “A marca investe em pesquisa e alta tecnologia para a elaboração de produtos inovadores e em sintonia com as tendências globais e com o novo modo de vida de uma geração absolutamente conectada em tempo integral”, explica Flavio Nery, Gerente de Produtos.

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