Desde o começo do negócio, Vivian Cypriano Chiabay aposta na internet para exportar suas peças de design, muitas com foco no Espírito Santo
Desde o começo do negócio, Vivian Cypriano Chiabay aposta na internet para exportar suas peças de design, muitas com foco no Espírito Santo. Crédito: Marcelo Prest

Nova geração de designers não quer loja e atrai cada vez mais clientes

Todos são novos nomes da moda e do design capixaba, mas não pensam em ter loja física. Apostam, principalmente, no perfil no Instagram para bombar nas vendas e conquistar cada vez mais clientes e não querem outra coisa

Tempo de leitura: 9min
Vitória
Publicado em 28/06/2019 às 18h17
Atualizado em 01/10/2019 às 22h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.