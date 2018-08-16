Nos 49 anos de Woodstock, relembramos as tendências que surgiram pós-festival

Woodstock reuniu cerca de 400 mil pessoas e 32 dos artistas mais conhecidos da época Crédito: Reprodução

O festival que celebrou a paz e o amor. É assim que muita gente define o Woodstock. Aberto entre 15 e 18 de agosto de 1969, o "Woodstock Music & Art Fair" foi um evento de música que aconteceu em uma fazenda de 600 acres de Max Yasgur na cidade de Bethel, em Nova York, nos Estados Unidos.

O evento cultural ficou conhecido por definir uma geração, e expressar a alma da contracultura do final da década de 1960 e 70 - também conhecidas como o auge do movimento hippie. O festival reuniu cerca de 400 mil espectadores, para prestigiar 32 dos mais conhecidos músicos da época, que se apresentaram durante quatro dias. Tudo o que rolou lá foi registrado e virou um documentário lançado em 1970, chamado de Woodstock.

Além de evidenciar o poder de uma geração, woodstock foi berço dos estilos hippie e boho, que estão presentes até hoje na cena da moda mundial e que conquistam cada vez mais as fashionistas ao redor do mundo.

Os óculos coloridos eram regra em Woodstock, e já provavam o seu poder de transformar o visual. Apesar de estarem sumidos por um tempo, eles retornaram com tudo na cena da moda atual, e são queridinhos no estilo de muitas influencers.

A calça flare pode ser, sem dúvida, considerada uma peça ultra fashionista para se ter guarda-roupa. No festival, homens e mulheres já demonstravam seu amor pela peça, e a combinavam com camisetas, regatas e croppeds.

O estilo tie dye também se fez presente, contrastando suas cores e formas em visuais descontraídos e joviais. Esse estilo também ressurge na moda atual, em vestidos e camisetas, e já faz sucesso entre as celebridades.

O truque do nó na camisa já era normal nas produções das fashionistas do festival - e também é um coringa nas produções de hoje.