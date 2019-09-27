Norma Marques, a cerimonialista do ES que reinventa festa e casamento

Crédito: Vitor Jubini

“Com o batom certo e um lenço eu enfrento o que for”, dispara Norma Marques, de 65 anos, no finzinho do bate-papo com a coluna. Mas a frase tem um efeito e tanto para ela, que reinventa o que é um cerimonial dia a dia. Ela não só foi a cerimonialista que assinou a organização do primeiro casamento coletivo LGBT do Espírito Santo, em maio de 2016, como também foi a primeira do ramo que deu a cara a tapa ao promover a I Mostra de Casamentos Homoafetivos do Estado, em setembro deste ano. Mas a advogada por formação não ostenta essa fama de ousar e fazer o diferente só porque embarcou nos casamentos gays.

“Se reinventar vai muito além disso. É entender que a sociedade está mudando e que você tem que mudar junto dela”. Há 28 anos ela passou a se dedicar exclusivamente aos eventos – antes, dividia sua agenda com a carreira no Direito – e hoje sabe que o tratamento que um fornecedor dá a um cliente determina (e muito!) a decisão final. Sem poupar, solta: “Já vi muito empresário não fechar contrato por uma indelicadeza no atendimento”. A mãe de Gianfranco, de 42 anos, e Natasha, de 41 anos, é daquelas que observa os pormenores com toda a delicadeza. Segue o protocolo à risca. Tanto que além de dominar a arte das boas maneiras já deu até aula sobre o assunto - literalmente.

Crédito: Vitor Jubini

“Ensinava ‘Etiqueta e Boas Maneiras’ e ‘Cerimonial e Protocolo’. Saí há uns três anos. Hoje em dia posso me dar ao luxo de decidir com o que e em que vou me empenhar”, fala. E repare, caro leitor, ela usa “empenhar”. “Isso começou com papai fazendo festa. Ele ensinou a mim e a meus cinco irmãos que nós tínhamos que trazer novidades. Nos cobrava isso todos os dias à mesa do jantar. Então, me empenho, me dedico. Dou o meu melhor”, continua.