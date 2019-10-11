Home
No Dia das Crianças, leve seu filho para se exercitar ao ar livre

Além de proporcionar bons momentos, praticar atividades físicas juntos ajuda a despertar nas crianças o gosto pelos exercícios

Paula Stange

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 13:20

 - Atualizado há 6 anos

Filipe Pinel Berbert Bermudes, 39 anos, professor, com os filhos Ilan, 11 anos, e Eric, 6 anos: diversão ao ar livre Crédito: Arquivo pessoal

Neste sábado (12), Dia das Crianças, os pequenos já sabem que vão ganhar algum presente. Mas que tal propor algo diferente para comemorar esta data tão especial? Por que não chamar a turminha para fazer exercício físico em família? Não precisa ser nada chato, claro! A ideia é transformar um belo passeio em uma atividade física, o chamado lazer ativo.

Praticar atividades físicas regularmente traz inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar e é importante em todas as fases da vida, inclusive na infância. Segundo o professor de educação física da Azen Academia, Flávio Simôr, quanto maior é a prática de exercícios durante a infância, maior será o desenvolvimento das habilidades motoras. “É por meio das brincadeiras que as crianças conseguem expressar suas emoções, melhorar a postura, desenvolver capacidade afetiva e ainda reduzir o risco de desenvolver doenças como a obesidade e o colesterol elevado”, explica.

De acordo com Simôr, é preciso encontrar uma modalidade que considere a preparação física, as necessidades e os gostos de todos. "O importante é não ficar parado. Com as crianças pequenas, uma sugestão é buscar atividades que auxiliam em seu desenvolvimento motor, como natação e hidroginástica. Já com os maiores, pode-se apostar em pedaladas, corridas, futebol e até pilates. Datas como essa são uma excelente motivação e incentivo para as crianças se inspirarem em seus pais. Mas, vale o alerta: manter-se ativo é importante o ano todo”, destaca o ele.

Para o professor Filipe Pinel Berbert Bermudes, 39 anos, não tem tempo ruim quando o assunto é levar os meninos para se movimentar. Ele e os filhos, Ilan, de 11 anos, e Eric, de 6, costumam sair por aí para se divertir. Sobem o Convento da Penha, em Vila Velha, a pé, por exemplo. Ou vão pedalar pela Grande Vitória. Outro dia, os três se animaram para fazer uma trilha no interior do Estado, em Muqui.

