Home
>
Vida
>
Não tem halteres para malhar? Use o peso do próprio corpo

Não tem halteres para malhar? Use o peso do próprio corpo

É possível treinar em qualquer lugar, até mesmo dentro da academia. Mas sem usar equipamentos pesados

Paula Stange

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 17:15

 - Atualizado há 6 anos

O educador físico Jhonny Costa faz uma série com o aluno Thiago Fraboni em que n]ao é preciso usar halteres Crédito: Divulgação

Nem todo exercício de força é feito com equipamentos pesados. Uma tendência, até mesmo em academias, é se exercitar usando o peso do próprio corpo. Mas o educador físico Jhonny Costa lembra que aderir a esse tipo de treino é interessante pois, para realizá-lo, basta estar ao ar livre ou em algum espaço vazio, o que faz com que seja uma boa opção para quem está de férias, longe da academia ou viajando.

Recomendado para você

Ouça a análise da comentarista Andréa Salsa

Ficar muito tempo na mesma empresa é o ideal para a carreira?

Ouça entrevista com o superintendente estadual do IBGE, Max Athayde Fraga

População brasileira tende a encolher já a partir dos próximos anos, projeta IBGE

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) faleceu no dia 17 de agosto e deixa um legado de décadas de TV

Honestidade e respeito: as lições que Sílvio Santos deixa para o mundo profissional

A ideia é usar o peso do próprio corpo, juntando pequenos acessórios ou não, como mini bands, bolas, elásticos e etc... São treinos que não utilizam pesos livres, nem máquinas de musculação. 

“Esse tipo de treino pode ser praticado em qualquer lugar e hora por pessoas que começaram a fazer exercício ou por atletas mais avançados. Os exercícios exigem consciência corporal e o nível de dificuldade vai aumentando ao passo que o atleta evolui”, explica Jhonny. 

As flexões de braços, os burpees (flexões com salto) e a prancha ventral são exemplos de exercícios realizados com o peso do próprio corpo . “Esses exercícios aumentam a resistência, a força e a coordenação motora”, cita ele.

“Conseguimos garantir variedade de exercícios para todos os músculos do corpo e, logo após algumas vezes que fizer o exercício, o praticante vai notar o aumento progressivo da resistência. Se no início ele só conseguir fazer cinco burpees, com a prática vai conseguir fazer 10 e depois vai fazer 30 com o mesmo nível de exigência do início”, garante.

O ideal, porém, é que no início esse exercício seja orientado por um educador físico. Dessa maneira, evita-se que seja realizado de forma errada e com posturas incorretas, prevenindo o surgimento de lesões.

Veja no vídeo alguns exemplos de exercícios, em que o economista  Thiago Fraboni, 42 anos, faz uma série usando o peso do próprio corpo: 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais