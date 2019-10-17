Força!

Não tem halteres para malhar? Use o peso do próprio corpo

É possível treinar em qualquer lugar, até mesmo dentro da academia. Mas sem usar equipamentos pesados

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 17:15 - Atualizado há 6 anos

O educador físico Jhonny Costa faz uma série com o aluno Thiago Fraboni em que n]ao é preciso usar halteres Crédito: Divulgação

Nem todo exercício de força é feito com equipamentos pesados. Uma tendência, até mesmo em academias, é se exercitar usando o peso do próprio corpo. Mas o educador físico Jhonny Costa lembra que aderir a esse tipo de treino é interessante pois, para realizá-lo, basta estar ao ar livre ou em algum espaço vazio, o que faz com que seja uma boa opção para quem está de férias, longe da academia ou viajando.

A ideia é usar o peso do próprio corpo, juntando pequenos acessórios ou não, como mini bands, bolas, elásticos e etc... São treinos que não utilizam pesos livres, nem máquinas de musculação.

“Esse tipo de treino pode ser praticado em qualquer lugar e hora por pessoas que começaram a fazer exercício ou por atletas mais avançados. Os exercícios exigem consciência corporal e o nível de dificuldade vai aumentando ao passo que o atleta evolui”, explica Jhonny.

As flexões de braços, os burpees (flexões com salto) e a prancha ventral são exemplos de exercícios realizados com o peso do próprio corpo . “Esses exercícios aumentam a resistência, a força e a coordenação motora”, cita ele.

“Conseguimos garantir variedade de exercícios para todos os músculos do corpo e, logo após algumas vezes que fizer o exercício, o praticante vai notar o aumento progressivo da resistência. Se no início ele só conseguir fazer cinco burpees, com a prática vai conseguir fazer 10 e depois vai fazer 30 com o mesmo nível de exigência do início”, garante.

O ideal, porém, é que no início esse exercício seja orientado por um educador físico. Dessa maneira, evita-se que seja realizado de forma errada e com posturas incorretas, prevenindo o surgimento de lesões.

Veja no vídeo alguns exemplos de exercícios, em que o economista Thiago Fraboni, 42 anos, faz uma série usando o peso do próprio corpo:

