Mulheres trocam pílula anticoncepcional por aplicativo dos EUA

Todos os dias, a primeira coisa que Laurana Franco faz, antes mesmo de sair da cama, é colocar um termômetro na boca. É parte do método contraceptivo que a analista de marketing adotou há um ano e meio, quando trocou a pílula por um aplicativo. O algoritmo calcula os dias do mês em que a mulher provavelmente está fértil com base nas leituras diárias da temperatura corporal e nas informações do ciclo menstrual, conhecido também como método sintotermal.
Em agosto, o Natural Cycles foi o primeiro aplicativo reconhecido como contraceptivo pelo órgão que regula os medicamentos nos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration), uma decisão que gerou controvérsia. Em 2017 o ministério da saúde alemão já havia emitido certificado similar. O fabricante estima que 900 mil mulheres utilizem esse método no mundo todo.
O uso diário do termômetro basal que acompanha o aplicativo e que tem dois dígitos decimais permite estimar os dias férteis de uma mulher, quando o corpo feminino tem alterações leves de temperatura. Nesse período, um sinal vermelho aparece na tela indicando que o uso preservativos ou a abstinência são necessários. Há mais regras: nos dias que a mulher está doente, a temperatura deve ser desprezada, o mesmo vale para quando tiver bebido muito na noite anterior ou quando dormiu menos que o normal. O indicado, na realidade, é evitar esses comportamentos.
Para Laurana, isso não foi problema, ela já tinha uma vida regrada e não costuma passar de uma dose de bebida quando sai. Conta que abandonou a pílula por indicação de um hepatologista, após ser diagnosticada com nódulos no fígado pelo uso contínuo dos hormônios. Desde então, sente-se com maior disposição física e mental. Conta que antes se sentia mais cansada e até mesmo mais triste. Mas alerta que é preciso disciplina.
Não é para todo mundo. Demanda uma rotina de sono, uma responsabilidade grande. Precisa realmente se dedicar e estudar o método sintotermal e a fertilidade.
A analista de marketing também afirma que o aplicativo não é a melhor indicação para pessoas que não querem ter filhos de jeito nenhum e conta que já viu casos de mulheres que engravidaram durante seu uso.
O presidente da comissão de anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Rogério Bonassi, acredita que o método mais indicado para mulheres que não querem ter filhos de forma alguma é o DIU de hormônio.
Tudo depende da seguinte pergunta: o quanto você está disposta a aceitar uma falha? Assim como na tabelinha, o aplicativo usa o histórico de ciclos para estimar o período fértil. Por mais regular que seja o ciclo da mulher, há variações até por estresse. Não é um método reprovado ou condenável, é uma alternativa, como existem inúmeras.
A chef de cozinha Alice Tavares confessa que, depois de cinco meses de uso perfeito, tem enfrentado dificuldades em manter seu sono sob controle por conta da profissão.
Trabalhando em cozinhas há oito meses, não tenho mais uma vida regrada. Às vezes acordo às 4h, às vezes às 10h. Então uso camisinha sempre. Tornou-se mais uma forma de conhecer meu corpo do que um contraceptivo.
EFICÁCIA QUESTIONADA
O Natural Cycles é apenas um no meio de um vasto grupo conhecido como femtech, um termo para a chamada tecnologia de saúde feminina". Neste mercado bilionário, todos os aplicativos usam algoritmos para unir informações variadas: alguns usam apenas o calendário menstrual, outros pedem dados como testes de fertilidade, frequência sexual e observação do muco cervical, secreção produzida pela mulher que muda durante a ovulação. Entre as adeptas, há desde mulheres que querem abandonar os hormônios sintéticos até as que têm como objetivo encontrar seus dias férteis na tentativa de engravidar.
A certificação do aplicativo pela FDA abriu um debate sobre sua eficácia: segundo uma pesquisa feita pelo próprio fabricante, as chances de se engravidar em um padrão de uso típico, aquele que conta com possíveis erros da consumidora, chegam a quase 7%. A taxa de erro estimada no uso típico de pílulas anticoncepcionais gira em torno de 9%. Já a taxa de uso perfeito do app, quando não há erro, reduz o risco para 1%, enquanto a da pílula cai para menos de 0,3%.
Esse percentual é bastante questionável afirma Márcio Coslovsky, ginecologista membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia.
Ele ressalta o fato de que esta taxa foi estabelecida por uma pesquisa feita pela própria empresa e lembra que, no início do ano, foram revelados 37 casos de usuárias que engravidaram na Suécia, país da empresa responsável.
Lá a mulher pode dizer que errou o uso do aplicativo e resolver isso de um dia para o outro. Aqui, não.
Ao aprovar o Natural Cycles para uso como contraceptivo, Terri Cornelison, diretor assistente de saúde da mulher no Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, lembrou que nenhuma forma de contracepção funciona perfeitamente.
Este novo aplicativo pode fornecer um método eficaz de contracepção se usado com cuidado e corretamente disse. Mas as pessoas devem saber que nenhuma forma de contracepção funciona perfeitamente, então uma gravidez não planejada ainda pode resultar do uso correto deste dispositivo.