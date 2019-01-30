Home
>
Vida
>
Movimentos antivacinas ameaçam saúde global em 2019, diz OMS

Movimentos antivacinas ameaçam saúde global em 2019, diz OMS

A lista também conta com as mudanças climáticas, frágil atenção primária, dengue e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes