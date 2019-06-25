Home
>
Vida
>
Modelo do Bairro da Penha brilha em desfile na França

Modelo do Bairro da Penha brilha em desfile na França

Mariana Barcelos chamou atenção no desfile do francês Simon Porte Jacquemus, estilista que comemorou 10 anos de carreira num cenário de campos de lavanda, no Sul da França