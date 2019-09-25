Do Es para o mundo!

Modelo capixaba brilha nas semanas de moda de Paris, Milão e Nova York

Kely Ferr mora em Nova York, mas costuma vir ao Espírito Santo visitar a família

Publicado em 25 de setembro de 2019 às 15:08 - Atualizado há 6 anos

Desfile Christian Siriano em Paris Crédito: Divulgação

Nova York, Milão, Paris…esse é o roteiro das últimas semanas da modelo capixaba Kely Ferr, 23 anos, natural de Santa Leopoldina, que hoje faz sucesso nas passarelas de grandes marcas, durante as principais semanas de moda do mundo. Só esse ano, a modelo desfilou em Nova York, para Sally Lapointe, Tadashi, Christian Siriano, Lily, Priscavera e Naeem Khan. Em Milão, para Giorgio Armani, Vivetta, act n1 e Shuting Qiu. E agora desfila em Paris.

Desfile Christian Siriano Crédito: Filippo Fior Gorunway

Kely conversou com a Revista.Ag, e contou que morou no Espírito Santo até os 16 anos, mas sua carreira começou aos 14, quando enviou fotos para a agência de modelos ‘Andy Models’. “Mandei algumas fotos para a agência por uma indicação, eles me chamaram para uma entrevista, e logo depois, comecei a modelar”, lembrou ela.

Hoje Kely mora em Nova York, mas sempre quando vem ao ES visitar a família fica em sua cidade natal. “Santa Leopoldina é uma cidade pequena, de interior, por isso tem muito verde, natureza, cachoeira, e eu adoro isso. Gosto muito de lá”, disse a modelo.

Desfile Tadashi Shoji Crédito: Divulgação

Não é a primeira vez que a modelo está no circuito de moda internacional, mas os desfiles dessa temporada se configuram para ela como um retorno ao mercado de Nova York. "Apesar do cansaço por conta da quantidade de desfiles, está sendo uma experiência incrível, estou amando, e bem feliz com os resultados”.

Dentre tantas passarelas, Kely elencou duas - até agora - como suas favoritas: "Em NY fiquei muito feliz em fazer o Sally Lapointe, que tive a oportunidade de abrir o desfile, que tinha como tema determinação, força e confiança. Em Milão tive a oportunidade de desfilar para a Giorgio Armani, uma marca que admiro muito pelo trabalho e profissionalismo”, contou.

Desfile Tadashi Shoji Crédito: Divulgação

Sobre o futuro, a modelo ainda não pensa em outras profissões, mas adiantou que quer continuar trabalhando na moda por muitos anos. “Hoje a moda consome quase todo o meu tempo e quero continuar nesse meio, gosto muito do meu trabalho”, finalizou a modelo.





