Empoderamento em foco

MASP celebra o Dia da Menina com festival e apresentação de pesquisa

O evento acontece dia 11 de outubro em comemoração ao Dia da Menina e terá shows e bate-papos com mulheres inspiradoras

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 11:26 - Atualizado há 6 anos

A miss Brasil Julia Horta em oficina sobre autoestima do Plano de Menina Crédito: Reprodução/ Instagram @planodemeninaoficial

O dia internacional da Menina é celebrado em 11 de outubro. E para não deixar passar a data, o MASP vai virar palco da 1ª edição do Festival Plano de Menina - evento gratuito que terá programação repleta de shows, talks e histórias inspiradoras de garotas da periferia que estão conquistando metas por meio do Instituto Plano de Menina.

Segundo publicação na Glamour, o Instituto foi criado pela jornalista Viviane Duarte em 2016 e já impactou mais de duas mil meninas. “Sou uma mulher negra que hackeou o sistema e conseguiu chegar em lugares privilegiados, por isso meu propósito - junto ao instituto - é ser ponte para meninas sem privilégios”, diz Viviane.

No festival haverá a divulgação de uma pesquisa inédita sobre a visão de futuro das meninas brasileiras, além da apresentação especial de Karol Conká. A Miss Brasil 2019, Julia Horta, também vai falar sobre autoestima e estética; Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismo, sobre movimento LGBTQI+ e gordofobia; a rapper Yzalu, sobre inclusão; entre outras convidadas poderosíssimas.

