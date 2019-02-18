'Maria #presente', confira a crônica de Maria Sanz Martins

Confira a crônica escrita por Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

Mulher é força, fibra, é revolução

Independência contra a opressão

Aos teus pés eu ponho essa avenida

Brilha!

Uma nova era no girar dessa coroa

Leões não nascem sem leoa!

Depois desse pequeno trecho do samba enredo da Novo Império este ano, que vai representar nada menos que força feminina na avenida, passo a contar a história de Maria Ivonete.

Nete é uma baiana que veio morar no ES aos 15 anos de idade, trazida por Cláudionor, um jovem caminhoneiro que por lá passou e por ela se encantou. Nete, como milhares e milhares de mulheres desse nosso Brasil, não tinha qualquer perspectiva na terra onde vivia com os pais e sete irmãos. De modo que naquela tardezinha em que conheceu Cláudionor no forró, entendeu que ele era um grosseiro apressado  mas, como usava perfume de cidade grande, topou o rolê. E da boléia do caminhão, passaram uma semana de paixão no quarto azulejado do hotel da beira da estrada, depois na casa dela, onde ela fez uma mochila e se despediu dos pais para nunca mais. Vieram para Vitória, então.

Aqui chegando, ele que ainda morava com o pai e mãe, colocou Nete num cômodo nos fundos do quintal da casa e decretou que mulher dele não trabalhava, não saia sozinha, nem usava saia. Nete chorou escondido por dias e na semana seguinte se descobriu grávida. Cláudionor, que bebia dia sim, dia sim, nunca parou em casa. Um dia, pouco tempo depois, perdeu o caminhão no jogo e passou a descontar toda sua miséria na menina baiana da canela áspera.

Assim que o primeiro filho nasceu, a mãe do rapaz trouxe a moça pra dentro da casa, onde ela passou a ajudar nos serviços domésticos e culinários. E assim, com o menino no colo e a vassoura na mão, o tempo passou, moendo seus dias entre o desprezo e o mau trato. Perdida, sem poder trabalhar, sem contato com a família, resolveu que fugiria dali  e foi nesse dia, que ela se descobriu novamente grávida.

Daí pra frente, Nete bolou sozinha um plano mirabolante: decidiu que ensinaria os dois filhos a esquentar comida no fogão.

Parece simples, mas o objetivo era realmente audacioso, posto que o mais velho tinha três anos e o outro era recém nascido. Mas foi dito e feito. Todos os dias Nete treinava o mais velho dizendo 'filho, aprende a esquentar o feijão, comer e dar ao seu irmão, porque é assim que você vai virar doutor um dia'. E ensinava e repetia.

Em poucos anos os meninos já esquentavam a comida que ela deixava pronta todos os dias antes de sair pra trabalhar como caixa no supermercado do bairro  a esta altura, (como era mesmo o nome dele?) Cláudionor, que passava as noites caído de bêbado, lambido pelos cachorros na pracinha, e os dias deprimido do sofá pra cama da casa da mãe, já não dava conta de conter Nete com seus xingamentos e humilhações.

E ela trabalhou de sol a sol, estudou matemática, saiu do caixa, virou chefe de setor, depois gerente do mercado. Alugou uma casa nova, deu entrada num terreno, e se prepara para construir sua morada própria. Seus dois filhos cresceram fortes, estudaram firme, passaram no vestibular e o mais velho se forma esse mês em Engenharia da Computação. Ele, que é um homem lindo, aguerrido, de grande coração e emprego garantido, todos os dias, quando sai pra estudar, jura que vai pôr o mundo aos pés de sua rainha.

E Nete, diante do espelho, segurando um grampo na boca, enquanto prende o cabelo para ir ao serviço, diz sorrindo, na despedida, "filho, não precisa".