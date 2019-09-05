Home
Marca vegana cria adesivos estrelados para secar espinhas

Os adesivos são chamados de "Hydro-Stars", que se definem como protetores de espinhas hidrocoloides, que ajudam na cicatrização. Além disso, eles 100% veganos e não testados em animais