Maquiadora Vanessa Rozan torce para as sobrancelhas finas não voltarem a moda

Ao ser questionada sobre uma "não saudade dos anos 90", a profissional citou algo bastante comum da época: "sobrancelhas finas! Que elas nunca mais voltem"