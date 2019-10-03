Maquiadora desvenda segredos das maquiagens do clã Kardashian-Jenner

Publicado em 17 de setembro de 2019 às 08:28
- Atualizado há 6 anos
O clã Kardashian-Jenner é exemplo quanto o assunto é maquiagem, já que além do famoso 'contorno', famoso por Kim Kardashian, algumas das irmãs contam até mesmo com marcas próprias e coleções de maquiagens. A makeup artist Jessica Cardoso desvendou alguns segredos usados pelas socialites, e ela garante que além do do contorno de Kim, elas usam outros truques. Confira:
Kylie e Kendall Jenner
Kylie faz contorno no rosto inteiro e sempre abusa de tons terrosos. O batom nude da sua própria coleção já é uma marca registrada e nos olhos, e sempre sombras marrons bem esfumadas e delineado com lápis de olho. A sobrancelha começa com tons bem claro, e só depois vai escurecendo gradativamente. Apenas algumas áreas são iluminadas. Segredo: Kendall Jenner e Kylie abusam do efeito olho puxado, sem necessariamente usar o “delineado gatinho”.
Kim Kardashian
Ela faz o mesmo contorno que a Kylie, mas prefere tons mais escuros nos olhos. A sobrancelha está sempre bem marcada. Na sombra do olho, prefere usar tons rosa bem esfumado com marrom. Na boca está sempre natural ou com brilho labial. O iluminador no centro da boca é o seu diferencial. Sua maquiagem é a mais pesada de todas, é uma make mais “cera”, um rosto bem marcado, e cílios postiços grandes.
Khloe Kardashian
Todas usam no dia a dia uma maquiagem bastante parecida, mas ela prefere sombras douradas, glitters, marrom esfumada intercalado com brilhos, um pouco de preto no côncavo e um batom nude mais rosado. O lápis de delinear os lábios é um diferencial.
Kourtney Kardashian
Ela é mais discreta, não deixando de fazer uma maquiagem com ar natural e bonita. Ela preenche a sobrancelha, faz um delineado bem fino nos olhos, quase imperceptível. E abusa da iluminação na sobrancelha e no rosto.
“O mais comum é que todas preferem batons claros e nudes, é muito difícil vê-las com um batom de cor forte, um vermelho vivo, por exemplo", finaliza.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o