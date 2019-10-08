Manga: fruta controla pressão e melhora a pele

Home
A safra da manga tem início exatamente em outubro, seguindo até o início do verão, em janeiro

Publicado em 8 de outubro de 2019

Muito saborosa, a manga é uma fruta versátil. Afinal, é utilizada no preparo de sucos, sobremesas e até em algumas saladas e pratos. Além disso, é saudável. Para quem ficou com água na boca, aqui está uma ótima notícia: a safra da manga tem início exatamente em outubro, seguindo até o início do verão, em janeiro

Aliás, a fruta oferece muitos benefícios. Entre eles estão: combate à prisão de ventre; controle da pressão; prevenção de alguns tipos de câncer e proteção das células. Além disso, consumir a manga faz bem para a pele. Isso porque as propriedades ajudam a proteger do sol, além de fortalecer a imunidade.

Rica em vitamina A, a manga tem mais ou menos 52 calorias a cada 100 gramas. Por isso, é necessário consumi-la com moderação para não comprometer a dieta.

Mesmo assim, dá para usar a fruta de diversas formas, como em gelatinas, geleiras, molhos e com saladas verdes, combinando seu sabor adocicado ao amargo de algumas folhas, como a rúcula ou agrião. Aliás, é possível encontrar nos supermercados diversos tipos de manga, como: Tommy, Espada, Haden, Kent, Rosa e Palmer

A fruta se transforma em um ingrediente saboroso para o preparo de um mousse, por exemplo. Para isso, use quatro mangas, 200ml de iogurte natural e uma folha de gelatina sem sabor dissolvida. É bem fácil: basta bater tudo no liquidificador e levar à geladeira por aproximadamente 2 horas.

Outra dica é preparar uma vitamina de manga com leite e gelo. Aqui, também é necessário apenas bater todos os ingredientes no liquidificador. Se desejar, adicione mel para deixar a mistura ainda mais saborosa

