Home
>
Vida
>
Mais de 50 pares de sapatos foram criados para filme sobre Elton John

Mais de 50 pares de sapatos foram criados para filme sobre Elton John

Para o longa-metragem, que estreia em 30 de maio, o figurinista Julian Day teve a responsabilidade de recriar alguns dos figurinos mais emblemáticos do britânico