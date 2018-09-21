Álcool é responsável por uma morte a cada 20 no mundo

Cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo consomem álcool, informa a OMS Crédito: Pixabay

O álcool mata cerca de 3 milhões de pessoas em todo mundo a cada ano, representando uma em cada 20 mortes, alertou a Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta sexta-feira (21). Em um relatório sobre o consumo global e suas consequências para a saúde, a agência aponta que o consumo de álcool mata mais pessoas do que a aids, a tuberculose e a violência combinadas.

Pelo menos 5,3% das mortes em todo mundo são relacionadas ao álcool a cada ano, segundo a OMS. Os homens correspondem a três quartos dos óbitos registrados. Para os mais jovens, com idades entre 20 e 29 anos, essa taxa é de 13,5%.

Entre 2012 e 2016, o número de mortes resultantes do consumo de álcool caiu um pouco. No total, o álcool matou cerca de 3 milhões no mundo em 2016. Quatro anos antes, foram 3,3 milhões, de acordo com o relatório.

Tendência indica leve queda no consumo

A OMS observa que têm havido "algumas tendências globais positivas", apontando para a redução, desde 2010, do consumo episódico e do número de mortes relacionadas ao álcool.Mas, explicam os especialistas, "o peso global das doenças e danos causados pelo consumo nocivo é inaceitável, particularmente na Europa e na região das Américas".

Das 3 milhões de mortes atribuíveis ao álcool, 28% estão relacionadas a acidentes de trânsito, violência, suicídios e outros atos violentos; 21%, a distúrbios digestivos; e 19%, a doenças cardiovasculares.

As mortes restantes são atribuídas a doenças infecciosas, cânceres, transtornos mentais e outros problemas de saúde. Mais de 200 doenças estão ligadas ao consumo de álcool.

"Muitas pessoas  suas famílias e comunidades  sofrem as consequências do consumo nocivo do álcool, seja pela violência, problemas de saúde mental e doenças como câncer e derrame", adverte o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado em um comunicado. "É hora de fazer mais para prevenir essa séria ameaça ao desenvolvimento de sociedades saudáveis", acrescentou.

Cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo bebem álcool, informa ainda a OMS. O álcool é consumido por mais da metade da população nas Américas, Europa e no Pacífico Ocidental. A Europa tem o maior consumo per capita do mundo, embora esse consumo tenha diminuído em mais de 10% desde 2010.

A OMS está prevendo um aumento no consumo global de álcool na próxima década, em especial no sudeste da Ásia, no Pacífico Ocidental e nas Américas.